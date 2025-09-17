Rusya ve Belarus’tan ortak tatbikat: 100 bin asker katıldı

Samanyoluhaber.com - Moskova





12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Zapad-2025 tatbikatına Rusya ve Belarus’un yanı sıra İran, Hindistan, Bangladeş, Burkina Faso, Kongo ve Mali’den askerler katıldı. Toplamda 100 bin askerin yer aldığı tatbikat, Rusya’nın uluslararası askeri işbirliği potansiyelini de göstermiş oldu.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nijniy Novgorod bölgesinde bulunan Mulino Poligonu’nda düzenlenen Zapad-2025 ortak askeri tatbikatlarının ilerleyişini yerinde takip etti. Putin, Rusya ve Belarus’un ortak gerçekleştirdiği bu tatbikatın amacının, “Rusya ve Belarus Birlik Devleti’ni her türlü saldırıya karşı korumayı tatbik etmek” olduğunu vurguladı.





Putin, tatbikatların toplam 41 farklı poligonda yapıldığını ve yaklaşık 100 bin askerin katıldığını açıkladı. Ayrıca 10 bin civarında silah ve teçhizat sisteminin kullanıldığını belirten Rus lider, tüm ekipmanların sahadaki gerçek muharebe koşullarında kullanılan modern sistemler olduğunu söyledi. Putin, tatbikat planlarının, Rusya’nın “özel askeri operasyon” olarak tanımladığı savaş sürecinde edinilen tecrübeler temel alınarak hazırlandığını da ifade etti.





Uçaklar, Gemiler ve Denizaltılar





Putin, tatbikatlara 333 uçak (taktik, stratejik ve askeri nakliye uçakları) ile birlikte toplamda 10 bin farklı ekipmanın katıldığını kaydetti. Bunun yanında 247’den fazla geminin — yüzey gemileri, denizaltılar ve destek gemileri dahil — tatbikatlarda kullanıldığını belirtti.





Rusya Savunma Bakanlığı, Zapad-2025 tatbikatının en dikkat çekici özelliğinin, geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) kullanımı olduğunu açıkladı. Ayrıca tatbikatlarda kara robotları, elektronik harp sistemleri, motorlu araçlar, buggy’ler, ATV’ler ile saldırı operasyonları ve yüksek hassasiyetli mühimmatların yanı sıra modern karşı-batarya savaş yöntemlerinin de test edildiği bildirildi.