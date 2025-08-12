Rusya ve Brezilya’dan tarihi anlaşma!

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD'nin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere ikincil yaptırımlar veya ek gümrük vergileri uygulama ihtimalini gündeme getirmesinin ardından yapılan bu anlaşmanın Moskova’yı rahatlatacak bir yönü bulunuyor.





Brezilya hükümetinin resmi yayın organında yer alan açıklamaya göre, iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı, düzenli ikili ekonomik ve finansal diyalog mekanizması oluşturmayı hedefliyor.





TASS ajansının aktardığı belgede, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki finansal ve ekonomik iş birliğinin çeşitli yönlerinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.





Bu gelişme, ABD yönetiminin Rusya ile iş birliği yapan ticari ortaklarına karşı olası tedbirler alabileceği uyarılarının gölgesinde gerçekleşti. Washington, özellikle Batı yaptırımlarına uymayan ülkeler için ek ekonomik önlemler paketi hazırlıyor.





BRICS Üyeleri Arasında Artan İş Birliği





İki BRICS ülkesi arasındaki bu anlaşma, Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik baskılarına karşı alternatif finansal kanalların güçlendirilmesi çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Uzmanlar, bu tür ikili anlaşmaların küresel ekonomide yeni iş birlikleri ağının oluşmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.





Son dönemde Brezilya ve Rusya arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde artış gösterdi. İki ülke, tarım ürünleri, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarını değerlendiriyor. Bu yeni anlaşmanın, özellikle yerel para birimleriyle yapılacak ticaretin önünü açması bekleniyor.





Ekonomi analistleri, bu gelişmenin uluslararası finans sisteminde ABD dolarının hakimiyetini sorgulayan ülkeler için önemli bir adım olduğunu vurgularken, Washington'un bu tür anlaşmalara nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.