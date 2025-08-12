Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Brezilya’dan tarihi anlaşma! /12 Ağustos 2025 21:11

Rusya ve Brezilya’dan tarihi anlaşma!

Rusya ve Brezilya, ABD yaptırımlarına rağmen Finansal İş Birliği Anlaşması imzaladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

ABD'nin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere ikincil yaptırımlar veya ek gümrük vergileri uygulama ihtimalini gündeme getirmesinin ardından yapılan bu anlaşmanın Moskova’yı rahatlatacak bir yönü bulunuyor.

Brezilya hükümetinin resmi yayın organında yer alan açıklamaya göre, iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı, düzenli ikili ekonomik ve finansal diyalog mekanizması oluşturmayı hedefliyor.

TASS ajansının aktardığı belgede, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki finansal ve ekonomik iş birliğinin çeşitli yönlerinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, ABD yönetiminin Rusya ile iş birliği yapan ticari ortaklarına karşı olası tedbirler alabileceği uyarılarının gölgesinde gerçekleşti. Washington, özellikle Batı yaptırımlarına uymayan ülkeler için ek ekonomik önlemler paketi hazırlıyor.

BRICS Üyeleri Arasında Artan İş Birliği

İki BRICS ülkesi arasındaki bu anlaşma, Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik baskılarına karşı alternatif finansal kanalların güçlendirilmesi çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Uzmanlar, bu tür ikili anlaşmaların küresel ekonomide yeni iş birlikleri ağının oluşmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Son dönemde Brezilya ve Rusya arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde artış gösterdi. İki ülke, tarım ürünleri, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarını değerlendiriyor. Bu yeni anlaşmanın, özellikle yerel para birimleriyle yapılacak ticaretin önünü açması bekleniyor.

Ekonomi analistleri, bu gelişmenin uluslararası finans sisteminde ABD dolarının hakimiyetini sorgulayan ülkeler için önemli bir adım olduğunu vurgularken, Washington'un bu tür anlaşmalara nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ve Brezilya’dan tarihi anlaşma! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:20:21