Rusya ve Çin BM Güvenlik Konseyini şekillendirmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın dört günlük Çin ziyareti başlıyor. Pekin yolculuğu öncesi Şinhua Ajansı’na verdiği röportajda, Rusya ve Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yeni yapılanmayı ele alacaklarını söyledi.

Putin, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin dahil edilmesini savunduğunu belirtti ve bu adımın BM’nin daha demokratik bir yapıya kavuşmasını ve kurumun otoritesinin yeniden tesis edilmesini sağlayacağını ifade etti.

Rusya-Çin İş Birliği: BM’de Tarihi Düzeyde Ortaklık

Putin, Rusya ve Çin’in BM platformundaki iş birliğinin "eşi görülmemiş düzeyde" olduğunu belirtti. Bu iş birliğinin, iki ülke arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliği ruhuna tamamen uygunolduğunu söyledi. Putin, BM Tüzüğü’nün korunması için kurulan "Dostlar Grubu" çalışmalarına da özel önem verdiklerini belirtti.

Bu grubun en önemli başarılarından biri, 4 Aralık 2024 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen "Sömürgeciliğin Tüm Biçim ve Görünümleriyle Kökünün Kazınması" kararı oldu. Bu karar, sömürgecilik karşıtı mücadelenin uluslararası alanda güçlenmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin Demokratikleşmesi ve Yeni Üyeler

Putin, BM Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısının, küresel gerçeklikleri yansıtmadığını belirtti. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin Konsey’e dahil edilmesinin, kurumun daha adil ve demokratik bir yapıya kavuşmasını sağlayacağını vurguladı. Bu adım, BM’nin karar alma süreçlerinde daha geniş bir temsilin sağlanmasına yardımcı olacak.

Ancak, Putin, BM’nin yapısındaki değişikliklerin dikkatlice planlanması gerektiğini belirtti. Hızlı ve düşüncesiz reformların, kurumun işleyişini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Rusya ve Çin, BM’nin reform sürecinde adım adım ve dengeli bir yaklaşım benimsemeyi savundu.
