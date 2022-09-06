Rusya ve Çin’den gözdağı: Ödemeler euro yerine yuan ve ruble ile

Rus enerji şirketi Gazprom, Çinli CNPC şirketiyle doğalgaz sevkiyatı ödemelerinde Euro yerine yuan ve rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.







Çin’in ödemelerin yarısını kendi para birimi yuan, kalan yarısını da Rus para birimi ruble olarak yapacağı belirtildi.





Bloomberg, yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın dış ticarette “dost olmayan” ülkelerin para birimlerinin kullanımını azaltmaya çalıştığına işaret etti.





Ukrayna’nın işgali gerekçesiyle ABD’nin başını çektiği NATO ülkeleri Rusya Merkez Bankası’nın dolar ve euro cinsi toplamda yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervini dondurmuştu.





TÜRKİYE DÖRTTE BİRİNİ RUBLE ÖDEYECEK

Bloomberg ayrıca, Gazprom’un Türkiye’den alacağı doğalgaz ödemelerinin de yüzde 25’ini rubleye kaydırmayı planladığını, zamanla bu oranının artırılacağını, kalan kısmın dolar ve euro olarak ödeneceğini aktardı.





Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da 5 Ağustos’ta Soçi’de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gaz ödemelerinin bir kısmını ruble olarak yapması konusunda anlaştıklarını söylemişti ancak oran belirtilmemişti.





Putin ayrıca, Avrupa’daki “dost olmayan” ülkelerin doğalgaz ödemelerini ruble cinsi yapmalarını da zorunlu tutmuş, ruble ödeme yapmayanların da gazını kesmişti. Gazprom son olarak yaptırımları ve yağ sızıntısını gerekçe göstererek Avrupa’ya gaz akışını sağlayan en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1’de vanayı kapatmıştı.





Rusya ile Çin arasında 2019’da Sibirya Gücü boru hattından yıllık 15 milyar metreküplük gaz tedariki konusunda anlaşma imzalanmıştı. Şubat 2022’de de Rusya ile Çin arasında yıllık ek olarak 10 milyar metreküp gaz tedarikini öngören anlaşma imzalanmıştı.

