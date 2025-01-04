Rusya ve Çin’den teknoloji alanında yeni hamle!

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Özellikle Rusya, yapay zeka teknolojilerinde Çin ile işbirliğini artırmaya hazırlanıyor. Moskova’da kısa süre önce gerçekleşen “Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk” konferansı sonrasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete ve ülkenin en büyük bankalarından biri olan Sberbank’a bu konuda Çin ile işbirliği yapmaları için talimat verdi.



Putin, konferansta yaptığı konuşmada yapay zekanın Rusya’nın kalkınması, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve ekonomik-sosyal alanlarda ilerleme sağlanması açısından kritik bir teknoloji olduğunu vurguladı. “Bu hedefleri başarmak için Rusya, yapay zeka üretiminde, kullanımında ve uygulamalarında dünya lideri olmalıdır,” diyen Putin, bu alanda kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade etti.



Putin’in verdiği talimatın ardından, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Sberbank Başkanı Herman Gref, yapay zeka teknoloji yatırımları için sorumlu kişiler olarak atandı. Yapay zeka alanında öncü ülkelerden biri olan Çin ile daha kapsamlı bir işbirliği yapılacağı duyuruldu.



Sberbank’ın birinci başkan yardımcısı Aleksandr Vedyahin, Çin’in yapay zeka konusundaki deneyimlerinden yararlandıklarını belirtti. “Çin’in yapay zeka alanındaki ilerlemelerini yakından takip ediyoruz. Düzenli olarak Çin’deki büyük fuarlara, şirketlere ve üniversitelere ziyaretlerde bulunuyoruz,” diyen Vedyahin, Çin’in bu alandaki başarısının Rusya için ilham verici olduğunu söyledi.



“Yeni Nesil Yapay Zeka Gelişim Planı”



Çin, 2030 yılına kadar yapay zeka alanında dünya lideri olmayı hedefleyen “Yeni Nesil Yapay Zeka Gelişim Planı” kapsamında büyük yatırımlar yapıyor. Üretim, sağlık ve ulaşım gibi birçok sektörde yapay zeka uygulamaları hızla yaygınlaşırken, Çin, yapay zeka patent başvurularında dünya lideri konumunda. 2014-2023 yılları arasında Çinli şirketler, küresel toplamın yüzde 70’ini oluşturan 38 binden fazla yapay zeka patenti başvurusunda bulundu.