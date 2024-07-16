Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Çin, ‘Deniz İşbirliği 2024' tatbikatını başlattı /16 Temmuz 2024 10:30

Rusya ve Çin, ‘Deniz İşbirliği 2024' tatbikatını başlattı

Rusya ve Çin ordu kuvvetleri yeni bir tatbikat başlattı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

İki ülke Deniz Kuvvetleri, Çin'in güney açıklarında 'Deniz İşbirliği 2024' ortak tatbikatına start verdiler.

Rusya Pasifik Filosu'nun açıklamasına göre Rus donanmasına ait 'Rezkiy' ve 'Gromkiy' korvetlerinin yanı sıra Çin Deniz Kuvvetleri'nin 'Yinchuan' destroyeri, 'Dali' ve 'Hengshui' fırkateynleri ile 'Weishanhu' ikmal gemisi tatbikat için denize açıldı.

15-17 Temmuz günlerin gerçekleştirilecek olan tatbikatlar sırasında hava savunma talimi ve kurtarma faaliyetleri ile denizaltıyla mücadele talimleri yürütülecek.

Çin Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarının tatbikat sırasında füze tehditlerine yönelik deniz taarruzu ve hava savunması alanındaki imkan ve kabiliyetlerini güçlendireceğini ifade etti.

Sınır aşırı terörizme karşı ortak tatbikat

Benzer şekilde Temmuz ayı başında Çin ve Rusya, sınır aşırı terörizmle mücadele için ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

İki ülke askerleri, 26 Haziran'da Çin'in Heyhı şehri ile Rusya'nın Blagoveşçensk şehirlerini ayıran Amur Nehri üzerindeki Heylongciang Köprüsü çevresinde terörle mücadele tatbikatı yürüttü.

Çin ve Rus askerlerinin, tatbikatta, "teröristlerin saldırı düzenleyerek sınırı geçmeye çalıştığı" senaryosu üzerine ortak talimler yaptılar.

Ayrıca teröristleri durdurmak ve ele geçirmek üzere havadan keşif, denizden müdahale ve karada pusu manevraları gerçekleştirildi.
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