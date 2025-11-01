Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Çin dev bütçeli projelere hazırlık yapıyor /01 Kasım 2025 12:46

Rusya ve Çin dev bütçeli projelere hazırlık yapıyor

Rusya ve Çin arasında proje hacminin 18 trilyon rubleyi bulan (yaklaşık 200 milyar dolar) 86 ortak projenin reelize edilmesi için hazırlıkların yapıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus-Çin Komitesi ve Yatırım İşbirliği Komisyonu'nun toplam değeri 18 trilyon rubleyi bulan 86 ortak projeyi değerlendirdiğini açıkladı. 

Dmitriyev, son yıllarda iki ülkenin endüstri, petrokimya, metalurji, tarım ve gübre üretimi gibi yeni işbirliği alanları geliştirmeye başladığını belirtti.

50'den Fazla Proje Tamamlandı

Dmitriyev, şu ana kadar 800 milyar rubleyi aşan yatırım hacmiyle (yaklaşık 11 milyar dolar), 50'den fazla projenin hayata geçirildiğini duyurdu. Bu sonucu, ikili ekonomik bağları güçlendirmek için yürütülen sistematik ve uzun vadeli çalışmanın bir sonucu olarak değerlendirdi.

Öte yandan, ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişimi, Batı yaptırımlarının artması nedeniyle zorlaşıyor. Çin bankaları, ABD'nin ikincil yaptırımlarından duydukları endişe nedeniyle Rus ortaklarla sınır ötesi ödemeler konusunda temkinli davranıyor. Enerji sektöründe de ek baskı hissediliyor; Amerikan yetkilileri, Çin'i Ukrayna'daki savaşı en kısa sürede sona erdirmek için Rus petrolü satın almaya ikna etmeye çalışıyor.

Rusya ve Moğolistan Ulaşım Koridorlarını Geliştirmek İçin Anlaştı

Bu arada Rusya ve Moğolistan, 2025 yılı sonuna kadar demiryolu ve karayolu koridorlarının geliştirilmesine yönelik planlarını güncelleme kararı aldı. 

İki ülke arasındaki bu mutabakat, Rusya-Moğolistan Hükümetlerarası Komisyonu'nun ulaştırma çalışma grubu toplantısında sağlandı.

Toplantıda, Rusya-Moğolistan-Çin Ekonomik Koridoru'nun geliştirilmesi ele alındı ve Ulan Bator Demiryolu'nun modernizasyonu görüşüldü.

Taraflar, söz konusu karayollarının geliştirilmesine ilişkin planlarını paylaşmak üzere Kasım 2025 sonuna kadar bilgi alışverişinde bulunma konusunda anlaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ve Çin dev bütçeli projelere hazırlık yapıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:17:56