Rusya ve Çin dev bütçeli projelere hazırlık yapıyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus-Çin Komitesi ve Yatırım İşbirliği Komisyonu'nun toplam değeri 18 trilyon rubleyi bulan 86 ortak projeyi değerlendirdiğini açıkladı.





Dmitriyev, son yıllarda iki ülkenin endüstri, petrokimya, metalurji, tarım ve gübre üretimi gibi yeni işbirliği alanları geliştirmeye başladığını belirtti.





50'den Fazla Proje Tamamlandı





Dmitriyev, şu ana kadar 800 milyar rubleyi aşan yatırım hacmiyle (yaklaşık 11 milyar dolar), 50'den fazla projenin hayata geçirildiğini duyurdu. Bu sonucu, ikili ekonomik bağları güçlendirmek için yürütülen sistematik ve uzun vadeli çalışmanın bir sonucu olarak değerlendirdi.





Öte yandan, ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişimi, Batı yaptırımlarının artması nedeniyle zorlaşıyor. Çin bankaları, ABD'nin ikincil yaptırımlarından duydukları endişe nedeniyle Rus ortaklarla sınır ötesi ödemeler konusunda temkinli davranıyor. Enerji sektöründe de ek baskı hissediliyor; Amerikan yetkilileri, Çin'i Ukrayna'daki savaşı en kısa sürede sona erdirmek için Rus petrolü satın almaya ikna etmeye çalışıyor.





Rusya ve Moğolistan Ulaşım Koridorlarını Geliştirmek İçin Anlaştı





Bu arada Rusya ve Moğolistan, 2025 yılı sonuna kadar demiryolu ve karayolu koridorlarının geliştirilmesine yönelik planlarını güncelleme kararı aldı.





İki ülke arasındaki bu mutabakat, Rusya-Moğolistan Hükümetlerarası Komisyonu'nun ulaştırma çalışma grubu toplantısında sağlandı.





Toplantıda, Rusya-Moğolistan-Çin Ekonomik Koridoru'nun geliştirilmesi ele alındı ve Ulan Bator Demiryolu'nun modernizasyonu görüşüldü.





Taraflar, söz konusu karayollarının geliştirilmesine ilişkin planlarını paylaşmak üzere Kasım 2025 sonuna kadar bilgi alışverişinde bulunma konusunda anlaştı.