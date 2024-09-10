Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Çin yeni demiryolu ile birleşiyor! /10 Eylül 2024 10:21

Rusya ve Çin yeni demiryolu ile birleşiyor!

Rusya ile Çin arasında, Amur bölgesi sınır hattında yeni bir demiryolu köprüsü inşa edilmesi planlandı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Proje kamu-özel sektör işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek ve iki ülke arasındaki ticaret ve ulaşım kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Amur Bölgesi yerel yönetim başkan yardımcısı Pavel Puzanov, Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, bu köprünün inşa edilmesinin teknik ve ekonomik olarak fizibilitesinin onaylandığını belirtti. Proje, Amur bölgesindeki Jalinda yerleşimi ile Çin’in Mohe yerleşimini birbirine bağlayacak. Son iki yıldır bu köprü inşası üzerinde çalışmalar sürüyor ve şu anda yaklaşık 20 milyon tonluk kargo taşımacılığı kapasitesine sahip olacak bu projenin hazırlıkları tamamlanmış durumda.

Puzanov, projeyle ilgili olarak Rusya Ulaştırma Bakanlığı ve Rus Demiryolları JSC ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Projenin, kamu-özel işbirliği çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Amur bölgesi, Yakutistan ve Transbaikalia’dan yatırımcılar da köprüye ilgi gösteriyor, bu da bölgesel kalkınmayı daha da hızlandırabilir.

Sınır Köprüsü Ticaretin Artmasına Katkı Sağlayacak

Amur bölgesindeki sınır köprüsünün inşası, hem bölgesel ticaret hem de uluslararası ilişkiler açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. 2023’ün başlarında, Rusya ve Çin arasında yapılan ulaştırma alt komitesi toplantısında Jalinda-Mohe köprüsünün inşasıyla ilgili müzakereler gerçekleştirilmişti. 

Proje, sadece Amur bölgesinin değil, aynı zamanda geniş bir coğrafyanın ekonomik büyümesine katkıda bulunacak. Bu köprü, iki ülke arasındaki kargo akışını artırarak ticaret hacmini genişletecek ve uzun vadede bölgenin altyapısını güçlendirecek.
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