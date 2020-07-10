Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve Çin'den Türkiye vetosu /10 Temmuz 2020 23:06

Rusya ve Çin'den Türkiye vetosu

Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriyelilere Türkiye üzerinden yapılan insani yardımların devamını veto ettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaşanan tartışmaların ardından Rusya ve Çin, Türkiye üzerinden Suriyelilere yapılan insani yardımların devamını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oturumda Suriye’deki iç savaştan mağdur olanlara Türkiye üzerinden sağlanan yardımların devam edip etmemesi görüşüldü.

Oturumun sonunda oylamaya geçildi ve yardımların süresinin uzatılması teklif edildi. Ancak veto hakkı bulunan Rusya ve Çin, Türkiye üzerinden yapılan yardımların süresinin uzatılması talebini kabul etmedi.
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