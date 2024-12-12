Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve diğer nükleer güçler bir arada! /12 Aralık 2024 11:20

Rusya ve diğer nükleer güçler bir arada!

Nükleer güçle sahip ülkeler, tarafların birbirlerinin nükleer stratejilerini daha iyi görmek ve olası yanlış anlamaları önlemek amacıyla bir araya geldi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin’den oluşan “nükleer beşli,” Dubai’de bir araya gelerek nükleer doktrinleri tartıştı. 

Ağustos ayında nükleer beşlinin başkanlığını Rusya’dan devralan Çin, bu tür toplantılara önem veriyor. Pekin, bu görüşmelerin “açık sözlü” geçtiğini ve uluslararası güvenlik ortamını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Toplantı, nükleer caydırıcılık politikalarının geleceği ve küresel stratejik risklerin değerlendirilmesi açısından kritik öneme sahipti.

Dünyada 12.121 nükleer savaş başlığı bulunuyor

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2024 itibarıyla dünyada 12.121 nükleer savaş başlığı bulunuyor ve bunların 9.585’i yedekte tutuluyor. ABD ve Rusya, toplam nükleer cephaneliğin %90’ını oluşturuyor.

Çin, nükleer modernizasyon sürecinde önemli bir artış gösterdi. 2023’te 410 olan savaş başlığı sayısı, 2024’te 500’e ulaştı. Bu durum, özellikle ABD tarafından endişeyle izleniyor. Financial Times, Çin’in nükleer modernizasyonunu hızlandırdığını ve yakında ABD ve Rusya ile kıyaslanabilecek bir nükleer güç haline gelebileceğini belirtti.

Toplantı, Ukrayna’daki savaşın, nükleer silahların rolünü daha görünür hale getirdiği bir dönemde gerçekleşti. ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli ATACMS füzeleri sağlaması ve Çin’in nükleer cephaneliğini artırması, taraflar arasındaki gerginliği artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Bu tür toplantılar, nükleer güçler arasındaki diyaloğun devamını sağlamak ve yanlış hesaplamaları önlemek için kritik bir platform oluşturuyor. Ancak, nükleer güçlerin stratejik hedefleri ve politikaları arasındaki derin farklar, bu görüşmelerin sonuçlarının sınırlı kalmasına neden olabilir.
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