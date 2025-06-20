Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Endonezya arasında stratejik ortaklık /20 Haziran 2025 11:28

Rusya ve Endonezya arasında stratejik ortaklık

Rusya bir Asya ülkesi ile daha stratejik ortaklık deklarasyonu imzaladı. Rusya ve Endonezya arasında çok yönlü işbirliğini derinleştirecek önemli belgeler kabul edildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, St. Petersburg'da üç saatten fazla süren görüşmelerin ardından stratejik ortaklık deklarasyonuna imza attı.

İmzalanan deklarasyon, Rusya ve Endonezya arasındaki ilişkileri siyasi, ekonomik, bilimsel ve güvenlik alanlarında yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Taraflar, vize rejimlerinin kolaylaştırılması, ulusal para birimlerinde doğrudan ödemelerin teşvik edilmesi ve askeri-teknik işbirliğin geliştirilmesi konularında mutabakata vardı. Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, biyoteknoloji ve madencilik alanlarında ortak projeler yürütülecek.

Ekonomik İşbirliği Projeleri

Görüşmelerde Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Endonezya fonu arasında 2 milyar euroluk yatırım platformu oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Putin, 2025'in ilk dört ayında ikili ticaret hacminin %40 arttığını belirterek, "Rus buğdayı ile Endonezya tarım ürünlerinin karşılıklı ticareti önemli ölçüde artmıştır" dedi.

Avrasya Ekonomik Birliği ile Endonezya arasında serbest ticaret bölgesi kurulması için müzakerelerin sürdüğü ifade edildi.

Enerji ve Teknoloji Alanında İşbirliği

Rusya lideri, hidrokarbon, petrol ve LNG tedarikini artırmaya hazır olduklarını, Endonezya kıta sahanlığında yeni projelere katılabileceklerini belirtti. Putin, "Barışçıl nükleer enerji, uzay teknolojileri, dijitalleşme ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğimizi genişletmeye hazırız" açıklamasını yaptı. 

Subianto ise Rusya'da eğitim görecek Endonezyalı öğrenci sayısının artırılmasından memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

BRICS ve Uluslararası İşbirliği

Putin, Endonezya'nın BRICS'e katılımının örgütün gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. İki lider, Asya-Pasifik bölgesinde barışçıl kalkınma ve uluslararası hukukun üstünlüğü ilkelerini desteklediklerini teyit etti. 

Görüşmelerde ayrıca iki ülke arasındaki doğrudan uçuş sayısının artırılması ve askeri delegasyon değişimlerinin yoğunlaştırılması gibi konular da ele alındı. Taraflar, ilişkilerin karşılıklı çıkar ve güvene dayalı olarak gelişmeye devam ettiği konusunda mutabık kaldı.
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