Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat /23 Temmuz 2020 15:28

Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ermenistan’ın ortak bölgesel hava savunma sistemi tatbikatı yaptığını duyurdu.

SHABER3.COM

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Rusya ile Ermenistan’ın ortak bölgesel hava savunma sistemi tatbikatı yaptığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tatbikatı duyuran Stepanyan, tatbikatın amacını keşif ve silahlı insansız hava araçlarına karşı mücadele yöntemlerinin incelenmesi olarak açıkladı. 

Stepanyan ayrıca ''Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor'' ifadelerini kullandı.
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