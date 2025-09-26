Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve İran arasında nükleer anlaşma /26 Eylül 2025 13:03

Rusya ve İran arasında nükleer anlaşma

Moskova ve Tahran, İran’da, Akkuyu'daki santrali de inşa eden Rus hükümetine bağlı Rosatom’un 25 milyar dolar değerinde 4 nükleer reaktör inşa etmesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

25 milyar dolar değerindeki dört adet üçüncü nesil ve gelişmiş nükleer santral ünitesinin inşası için yürütme anlaşması, İran Hormuz Şirketi ile Rosotom proje şirketi arasında İran’da imzalandı.

İran devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, tören cuma günü Moskova'da düzenlenen 2025 Atom Haftası etkinlikleri kapsamında İran’ın standında imzalandı.

1 HAFTADA 2'NCİ ANLAŞMA OLDU
Daha önce, İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) Başkan Yardımcısı ve Başkanı Mohammad Eslami ile Rus devlet şirketi Rosatom'un CEO'su Alexei Likhachev, çarşamba günü İran'da küçük nükleer santrallerin inşasında işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

DÜNYA ATOM MECLİSİ TOPLANTISINDAN SONRA AÇIKLANDI
Perşembe akşamı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AEOI Başkanı ve diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey yetkililerinin katılımıyla Moskova'da Dünya Atom Meclisi toplantısı düzenlenmişti.

Rusya, bu yılki Dünya Atom Haftası etkinliklerini, ülkenin nükleer endüstrisinin 80. yıldönümüne denk gelen, nükleer ve ilgili endüstriler alanında en büyük uluslararası forum olarak nitelendirdi.
