Rusya ve İran’dan adım adım nükleer enerji işbirliği

SAMANYOLUHBER.COM - MOSKOVA



Bir nükleer reaktörün halihazırda çalıştığı ve buna ilaveten ek reaktörlerin inşası değerlendiriliyor denilmişti.



Dün ise İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, iki ülke arasındaki nükleer enerji iş birliğinde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Gazetecilere yaptığı açıklamada Celali, iş birliğinin tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını vurguladı.



“Nükleer alandaki iş birliğimiz tamamen barışçıl amaçlar doğrultusunda etkili bir şekilde devam ediyor,” diyen Celali, İran’da yeni nükleer santrallerin inşası konusunda müzakerelerin sürdüğünü belirtti. “Yeni projelerin ve sözleşmelerin belirlenmesine yönelik görüşmeler devam ediyor,” ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev de Rusya-1 kanalına verdiği röportajda, İran’ın Rusya ile yeni bir nükleer santral inşa etme konusundaki ilgisini dile getirdi. Bu konuda ortak çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Washington’un hedefi İran’ın Nükleer Silah Edinmesini Engellemek



Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik “maksimum baskı” politikasını yeniden devreye sokan bir kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’da yapılan basın havuzunun aktardığına göre, imza töreninde konuşan Trump, bu kararın İran için çok sert bir yaptırım anlamına geldiğini belirtti.

“Umarım bunu sık sık kullanmak zorunda kalmayız. Bundan memnun değilim.” diyen Trump, söz konusu kararın bir caydırıcı önlem olarak değerlendirildiğini ifade etti.



Trump’ın bu kararı imzalayacağına dair bilgiler daha önce Reuters tarafından duyurulmuştu. Habere göre, kararnamenin amacı, İran’ın nükleer silah üretme yollarını tamamen kapatmak. ABD Başkanı, Hazine Bakanlığı’na İran’a yönelik ekonomik baskıyı maksimum seviyeye çıkarma talimatı verdi. Bu baskı, yeni yaptırımları da kapsıyor.