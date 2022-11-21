Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve İran ortaklaşa SİHA üretecek /21 Kasım 2022 10:55

Rusya ve İran ortaklaşa SİHA üretecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Post gazetesi Kremlin yönetiminin Tahran ile Rusya topraklarında yüzlerce insansız silahlı hava aracı (SİHA) üretme konusunda anlaşmaya vardığını ileri sürdü.

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ABD ve diğer Batılı güvenlik kurumlarının istihbaratlarına dayandırdığı haberinde gazete, Rus ve İranlı yetkililerin kasım başında İran'da yaptıkları bir toplantıda anlaşmaya son şeklini verdiklerini belirtti.

Gazeteye göre, konu hakkında bilgi sahibi üç yetkili, Rusya ve İran'ın, üretimin aylar içinde başlamasına olanak tanıyabilecek tasarımları ve temel bileşenleri transfer etmek için hızla hareket ettiğini söyledi.

"İran Ukrayna savaşına doğrudan müdahil"

Ekim sonunda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, İranlı askeri personelin, Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirtmiş ve İran'ı savaşa "doğrudan müdahil" ilan etmişti.

Uzun zamandır Rusya'nın İran'dan dron alabileceğine ilişkin uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Kirby, "Rusya, İran'dan aldığı SİHA'ları Kırım'a sevk etti. Bugün, Kırım'da konuşlu Rus askeri personelinin İran pilotlarını kullandığını ve bunu Kiev'deki hava saldırılarında kullandıklarını teyit ediyoruz. İran askeri personelinin Kırım'da sahada olduğunu ve bu operasyonlarda Rusya'ya yardım ettiğini biliyoruz" ifadesini kullandı.
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