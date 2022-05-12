Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve NATO arasında Finlandiya restleşmesi: 'Kesin bir tehdit' /12 Mayıs 2022 13:31

Rusya ve NATO arasında Finlandiya restleşmesi: 'Kesin bir tehdit'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin Finlandiya'nın NATO'ya katılma başvurusunu "gecikmeden" yapması gerektiğini belirtirken, Kremlin ise Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Rusya için "kesin bir tehdit" oluşturacağını ifade etti.

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Finlandiya'nın açıklaması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkenin güvenlik politikası alanında ciddi bir politika değişikliğine gittiğini gösteriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için "kesin" bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmek için attığı adımların üzüntü verici olduğunu, ancak bunların Finlandiya'ya orantılı biçimde yanıt vermek için gerekçe oluşturduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya ile bin 300 km uzunluğunda kara sınırı olan Finlandiya, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana NATO ile işbirliğini kademeli olarak artırdı.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar, Finlandiya doğudaki komşusu Rusya ile dostane ilişkileri sürdürmek için NATO'ya katılmaktan kaçınmıştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE..."
Niinisto ve Marin yaptıkları ortak açıklamada, "Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı. Bu kararı almak için gerekli olan adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" dedi.

Finlandiya'nın açıklaması öncesinde, Reuters'a bilgi veren kaynaklar, NATO müttefiklerinin, Finlandiya ve İsveç'in önümüzdeki günlerde NATO'ya katılmak için başvurmalarını ve hızlı bir şekilde üye olmalarını beklediklerini ifade etmişlerdi.

NATO'DAN AÇIKLAMA GELDİ
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı son açıklamada, "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır" ifadelerine yer verdi.
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