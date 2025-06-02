Rusya ve NATO aynı bölgede tatbikat yapacak

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya, 27 Mayıs'ta 20 savaş gemisini Baltık Denizi'ne konuşlandırdı. NATO üyesi ülkeler ise 3 Haziran'da Baltops-2025 tatbikatlarını başlatmaya hazırlanıyor.





Bölgede gerilim artabilecek





Askeri uzmanlar, Baltık Denizi'nin jeostratejik önemi nedeniyle her iki tarafın da bölgedeki varlığını sürdürme konusundaki kararlılığını vurguluyor. Rusya'nın erken tarihli tatbikat başlatması ve NATO'nun planlı askeri faaliyetlerinin çakışması, uluslararası ilişkilerdeki mevcut gerginliğin bir yansıması olarak görülüyor.





Bu beklenmedik hareketlilik, bölgedeki gerilimin artmasına yol açabilecek bir durum olarak değerlendiriliyor. Ve ayrıca Rusya ve NATO güçlerinin "tehlikeli şekilde yakınlaşabileceği" uyarısında bulunuluyor.





Bonn Üniversitesi (CASSIS) analistlerinden Moritz Brake, "Baltık Denizi'nde yaşananların daha ciddi bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığını" ifade etti. Kiel Üniversitesi Deniz Stratejileri Bölüm Başkanı Johannes Peters ise farklı bir perspektif sunarak, Rusya'nın NATO'nun genişlemesine karşı tepkisini göstermek amacıyla bu tür askeri demonstrasyonlar yaptığını ve hareketlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.





Rusya'nın Tatbikat Detayları





Baltık Filosu basın servisinin açıklamalarına göre, Rusya'nın askeri tatbikatlarına Kuzey Filosu'nun yanı sıra, Hava-Kuvvetleri desteğiyle Moskova ve Leningrad askeri bölgelerinden güçler katılıyor. Bu geniş kapsamlı katılım, Rusya'nın bölgedeki askeri varlığını güçlendirme niyetinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.