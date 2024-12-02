Rusya ve Pakistan arasında barter ticareti

Samanyoluhaber.com - Moskova





Moskova’da gerçekleştirilen ilk Pakistan-Rusya Ticaret ve Yatırım Forumu’nda duyurulan anlaşma, iki ülke arasında gıda ürünlerinin doğrudan değişimini öngörüyor.





Rusya ve Pakistan, ekonomik işbirliğini derinleştirmek ve mevcut yaptırımların finansal sistemi üzerindeki etkilerini bertaraf etmek amacıyla barter ticareti mekanizmasını devreye soktu.





Barter anlaşması kapsamında, Rusya’nın Astarta-Agrotrading şirketi Pakistan’ın Meskay + Femtee Trading Company firmasıyla nohut ve mercimek ihracatı karşılığında pirinç ve mandalina alacak.





İlk aşamada 20 bin ton nohut karşılığında 20 bin ton pirinç tedarik edilecek. Ek bir anlaşmayla, Rusya 15 bin ton nohut ve 10 bin ton mercimek karşılığında Pakistan’dan 15 bin ton mandalina ve 10 bin ton patates ithal edecek.





Yaptırımlardan kurtulmak için bir yol





Rusya ve Pakistan’ın bu tür bir ticaret yöntemini tercih etmelerinin arkasında, Batı’nın finansal yaptırımları ve uluslararası bankacılık sisteminde yaşanan zorluklar yatıyor. Barter ticareti, taraflar arasında malın mal ile değişimini sağlayarak geleneksel ödeme sistemlerine olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, bu yöntemin özellikle yaptırımlarla hedef alınan ekonomiler için etkili bir çözüm sunduğunu belirtiyor.





Barter, ülkelerin finansal sistemdeki dış baskılardan korunmasına ve ikili ticaret hacminin artırılmasına olanak tanıyor. Rusya, bu yöntemi son dönemde farklı ülkelerle ticari ilişkilerinde sıkça kullanıyor. Pakistan tarafı da mevcut ekonomik kriz ve dış borç yükü nedeniyle bu tür alternatif mekanizmalara açık bir tutum sergiliyor.





Kritik kazanımlar





Barter ticareti, her iki ülke için de kritik kazanımlar sunuyor. Mesela Rusya, tarım ürünlerini dünya pazarına ulaştırma konusunda yaptırımlardan kaynaklanan engelleri aşma şansı buluyor. Ayrıca Pakistan’dan gelen pirinç ve mandalina gibi ürünlerle iç piyasasında çeşitlilik sağlıyor.





Ekonomik krizle mücadele eden Pakistan ise, ihracatını artırarak döviz krizine alternatif bir çözüm üretiyor. Ayrıca Rusya’dan ithal edilen nohut ve mercimek, ülkenin gıda arz güvenliğine katkı sunuyor.