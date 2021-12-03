Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Suriye'den ilk ortak tatbikat /03 Aralık 2021 10:39

Rusya ve Suriye'den ilk ortak tatbikat

Rusya ve Suriye askeri polis birlikleri İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi yakınında, Halep vilayetinde ortak tatbikat gerçekleştirdi.

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Suriye Askeri Polis Tabur Komutanı Halid Muhammed, ilk kez böyle bir tatbikat düzenlendiğini söyledi. Gazetecilere konuşan Muhammed, bugün Rusya ve Suriye askeri polis güçleri arasında ilk kez ortak tatbikatının düzenlendiğini ifade etti.

Muhammed, “Tatbikat koşulları muharebe bölgelerine yakın bir sahada yapılıyor. Rus meslektaşlarımız yanımızdayken kendimizden daha emin oluyoruz. Bu ortak eğitim etkileşim kurmamıza, silah kullanımı, taktikler ve savaş alanında görevlerin birlikte gerçekleştirilmesi bakımından uyumu artırmamıza yardımcı oluyor” dedi.

Tatbikat sırasında Rus güçlerinin de desteğiyle sahte düşmanın mevzileri etkisiz hale getirildi.
Bununla birlikte bu tür eğitimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.
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