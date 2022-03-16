"Rusya ve Türkiye destekli savaşçılar Ukrayna yolcusu"

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriyeli paralı savaşçıların Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdüren Rus birliklerine katılmaya hazırlandığını duyurdu.







Kremlin'den geçen hafta yapılan açıklamada, Ukrayna'da Rusya'nın yanında savaşmaya hazır gönüllülerin memnuniyetle karşılanacağı belirtilmişti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre gözlemevi direktörü Rami Abdül Rahman, "Ukrayna'da Rusya'nın yanında savaşmak için şimdiye kadar 40 binden fazla Suriyeli kayıt yaptırdı, 22 bininin başvurusu kabul edildi" dedi.





Gözlemevi ve aktivistlerin verdiği bilgilere göre, Şam yönetiminin kontrolü altındaki bölgede Suriye ordusu ve müttefik milislerin koordinasyonu ile Rus yetkililerin açtığı ofiste, Ukrayna'da savaşmak için gönüllü olanlar başvuruda bulunuyor.





Başvuruda bulunanların, şehir savaşında deneyimi olan ve Rus askerlerinden eğitim almış ordudan ayrılan erler veya rejim yanlısı milisler olduğu belirtiliyor.





Paralı askerlere ayda bin 100 dolar maaş

Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Suriye'de askerlerin aylık kazancı 15 ile 35 dolar arasında değişirken, Rusya Ukrayna'da savaşacak olan gönüllülere ayda bin 100 dolar vadediyor. Yaralanmaları halinde savaşçılar 7 bin 700 dolar tazminat almaya hak kazanacak, çatışmada hayatlarını kaybetmeleri halinde ise ailelerine 16 bin 500 dolar verilecek.





Gözlemevi, ayrıca Suriye'de iktidardaki Baas Partisi aracılığı ile 18 bin kişinin daha kayıt yaptırdığını, bu savaşçıların ise Kremlin ile bağlantısı olduğu iddia edilen Rus özel askeri şirket Wagner Grubu tarafından seçileceğini belirtti.





Suriyeli bir savaşçının Ukrayna'da hayatını kaybettiğini iddia eden görüntüler geçen hafta sosyal medyada yayılsa da, Gözlemevi şu ana kadar herhangi birinin Suriye'den Ukrayna'ya savaşmak için gittiğine dair bilgi olmadığını ifade etti.





Suriye hükümetinden yalanlama



Suriye hükümeti ise Suriye'den savaşçıların Ukrayna'ya savaşmak için gitme hazırlığında olduğu yönündeki haberleri yalanladı.





AFP'ye konuşan Ulusal Uzlaşma Komitesi'nden Ömer Rahmun, "Şimdiye kadar hiçbir isim yazılmadı, hiçbir asker herhangi bir merkeze kayıt yaptırmadı, Rusya için savaşmak üzere kimse Ukrayna'ya seyahat etmedi" dedi.





Ancak Suriye'den paralı savaşçıların Libya veya Dağlık Karabağ gibi bölgelerde çatışmalara katıldığı biliniyor.





Yoksulluk en önemli etken

İnsan hakları grubu "Suriyeliler için Gerçek ve Adalet", 11 yıldır süren savaşta nüfusun yüzde 90'ından çoğunun yoksullaşmasının, gönüllü olmadaki önemli etkenlerden biri olduğuna dikkati çekiyor. İnsan hakları grubu, Suriyeli bir askerin, askerlik hizmetinin ardından iş bulamadığı için Ukrayna'da savaşmak için kayıt yaptırdığını aktarıyor.





Yayın kuruluşu Deyrizor 24'ün Genel Yayın Yönetmeni Ömer Ebu Leyla da, Şam yönetimine bağlı güçlerin ülkenin doğusundaki El Meyadin ve Deyrizor'da kayıt ofisleri açtığını aktardı. Wagner güçlerinin Deyrizor'da açtığı ofise şimdiye kadar onlarca savaşçının kayıt yaptığını belirten Ebu Leyla, temel ihtiyaç maddelerinden yoksun olanlardan bazılarının "birkaç yüz dolar için savaşmaktan başka seçeneği olmadığını" kaydetti.





"Türkiye destekli gruplar Ukrayna için savaşa hazırlanıyor"

AFP'nin haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli milisler de Ukrayna için savaşmaya hazırlanıyor. Haberde, daha önce de Libya ve Azerbaycan'a savaşçı gönderdiği belirtilen, aralarında Sultan Murat, Süleyman Şah ve Hamza tümenlerinin bulunduğu grupların Ukrayna yanında savaşmak üzere hazırlıklar yaptığı kaydedildi. AFP'ye konuşan bir savaşçı Ukrayna tarafında savaşmak için 3 bin dolar teklif edildiğini aktardı. Bir diğer savaşçı ise "Açlıktan bıktık… Gitmeyi ama geri dönmemeyi istiyorum. Ukrayna'dan Avrupa'ya gitmeyi planlıyorum" şeklinde konuştu.