Samanyolu Haber /Sağlık / Rusya ve Türkiye ortak aşı çalışmalarına başladı /22 Mayıs 2020 20:52

Rusya ve Türkiye ortak aşı çalışmalarına başladı

Türkiye ve Rusya, yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısı geliştirmek için ortak çalışma konusunda istişarelere başladı.

SHABER3.COM

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, video konferans yöntemiyle Kovid-19 ile mücadele, aşı ve ilaç geliştirilmesi konularında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ve Türkiye'deki mevcut salgın durumunun ele alındığı belirtilen açıklamada, müzakerelerde Kovid-19'a yönelik aşı çalışmaları, tedavi ve salgına karşı önlemlerin gidişatı ve geçici önlemlerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı ifade edildi.

İki ülkede de salgının negatif bir senaryoda gelişmemesi için geniş tedbirlerin alındığına işaret edilen görüşmede, salgın vakalarında düşüş eğilimi olduğuna işaret edildi.Rusya ve Türkiye'nin aşı geliştirme yönünde yaptığı çalışmaların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Türk tarafı, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda ortak çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Bununla ilgili olarak Rus ve Türk bilim insanları ile uzmanlar arasında bu konuda bilgi alışverişi için istişarelerde bulunulmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ülkelerin Kovid-19 önlemlerini gevşetme konusundaki yaklaşımlarının da ele alındığı görüşmede, Türk tarafının salgındaki yavaşlama nedeniyle ekonomide çeşitli sektörlerin gelişmesine yönelik planın yöneticiler tarafından uygulandığını aktardığı belirtildi.Açıklamada, "Turizm sezonunun başlamasına bağlı olarak Kovid-19'un yayılmaması ve taşınmaması için özellikle de otel kurallarında değişiklik yapılmasına yönelik bir dizi önlemler alınacak. Sonuç olarak, Rospotrebnadzor ile Türkiye Sağlık Bakanlığı arasında bilimsel ve teknik iş birliği konulu bir anlaşmanın geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi. 
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