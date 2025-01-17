Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Ukrayna 25 kişilik esir değişimi gerçekleştirdi /17 Ocak 2025 11:41

Rusya ve Ukrayna 25 kişilik esir değişimi gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk çabaları neticesinde Rusya ve Ukrayna orduları arasında her iki taraftan 25’er askerin yer aldığı yeni bir esir takası gerçekleştirildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülen müzakereler sonucunda 25 Rus askeri, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü. Aynı şekilde, Rus tarafı da 25 Ukraynalı askeri serbest bırakarak karşı tarafa teslim etti.

Bakanlık, esaretten kurtarılan Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında bulunduğunu ve kendilerine psikolojik ve tıbbi destek sağlandığını belirtti. Askerlerin, aileleriyle iletişim kurma imkanı da tanındı.

Açıklamada, özgürlüğüne kavuşan tüm askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçmek üzere Rusya’ya nakledileceği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, esir takasının gerçekleşmesi için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk çabalarında bulunduğunu vurguladı. Benzer esir takasları, iki ülke arasındaki mevcut çatışma koşullarında diplomatik ve insani bir adım olarak değerlendiriliyor.
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