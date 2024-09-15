Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti /15 Eylül 2024 11:13

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti

Rusya Savunma Bakanlığı, 14 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takasının gerçekleştiğini duyurdu.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA


Bu kapsamda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesindeki sınır bölgelerine düzenlediği operasyonlar sırasında esir alınan 103 Rus askeri personel, Rusya’ya geri döndü.

Aynı şekilde Rusya da 103 Ukraynalı savaş esirini Ukrayna’ya iade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, bu esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştiğini belirtti. Son dönemde iki ülke arasında esir değişimleri hız kazanmış durumda.

Bir önceki takas 24 Ağustos’ta yapılmıştı ve “115’e 115” formülüyle gerçekleştirilmişti. O dönemde, Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova, esirlerin çoğunun Kursk bölgesinde yakalandığını belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce açıkladığı verilere göre, Haziran ayı itibarıyla Ukrayna’da toplam 1.348 Rus askeri esir bulunurken, 6.465 Ukraynalı asker Rusya tarafından esir alınmıştı.
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