Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Yermak, serbest kalan asker ve kişilerin Rusya’yla yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol, Herson ve Bakhmut bölgelerinde Rus askerleri tarafından savaş esiri olarak rehin alınan kişiler olduğunu söyledi.



Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de Ukrayna’yla yapılan takas kapsamında 63 Rus askerinin ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Geri dönenler arasında takas konusunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin arabuluculuk yaptığı özel kategori mahkumlar da olduğu belirtildi. Ancak özel kategori olarak nitelenen bu tutsakların kimler olduğu belirtilmedi.



Son 24 saatte Ukrayna’da 3 sivil çatışmalarda öldü



Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sürüyor. Son 24 saatte Rusya’nın Ukrayna’nın güney kuzey ve doğusundaki 9 ayrı bölgede gerçekleştirdiği saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti.



Donetsk bölgesindeki saldırılarda Vali Pavlo Kirilenko’nun Telegram kanalından yaptığı açıklamasına göre, iki kişi hayatını kaybetti 14 kişi de yaralandı.



Toretsk bölgesinde de 7 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle son 24 saatte sivil kayıp sayısı 3’e yükseldi.Kirilenko, son saldırılarda, 34 ev, 2 anaokulu, bir klinik, bir kütüphane ve bir kültür merkezi ve bazı diğer binaların zarar gördüğünü açıkladı.



Izium şehrine yönelik saldırılarda da Vali Oleh Syniehuov, bir mayının infilak etmesi sonucu şarapnel parçaları nedeniyle 7 çocuğun yaralandığını söyledi. Çocukların hastaneye kaldırıldıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.