Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı /05 Şubat 2023 11:38

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ve Ukrayna arasında çok sayıda tutsak takası yapıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, takas sonucu 116 Ukrayna askerinin serbest kaldığını söyledi.

SHABER3.COM

Yermak, serbest kalan asker ve kişilerin Rusya’yla yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol, Herson ve Bakhmut bölgelerinde Rus askerleri tarafından savaş esiri olarak rehin alınan kişiler olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de Ukrayna’yla yapılan takas kapsamında 63 Rus askerinin ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Geri dönenler arasında takas konusunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin arabuluculuk yaptığı özel kategori mahkumlar da olduğu belirtildi. Ancak özel kategori olarak nitelenen bu tutsakların kimler olduğu belirtilmedi.

Son 24 saatte Ukrayna’da 3 sivil çatışmalarda öldü

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sürüyor. Son 24 saatte Rusya’nın Ukrayna’nın güney kuzey ve doğusundaki 9 ayrı bölgede gerçekleştirdiği saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti.

Donetsk bölgesindeki saldırılarda Vali Pavlo Kirilenko’nun Telegram kanalından yaptığı açıklamasına göre, iki kişi hayatını kaybetti 14 kişi de yaralandı.

Toretsk bölgesinde de 7 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle son 24 saatte sivil kayıp sayısı 3’e yükseldi.Kirilenko, son saldırılarda, 34 ev, 2 anaokulu, bir klinik, bir kütüphane ve bir kültür merkezi ve bazı diğer binaların zarar gördüğünü açıkladı.

Izium şehrine yönelik saldırılarda da Vali Oleh Syniehuov, bir mayının infilak etmesi sonucu şarapnel parçaları nedeniyle 7 çocuğun yaralandığını söyledi. Çocukların hastaneye kaldırıldıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı Sonraki Haber >>

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi

İşte dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar

İşte dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar

Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Meral Akşener tempo tuttu

Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Meral Akşener tempo tuttu

ABD Çin'in 'casus balonu'nu böyle vurdu

ABD Çin'in 'casus balonu'nu böyle vurdu

Dünyaya haykırış: Neredesiniz?

Dünyaya haykırış: Neredesiniz?

Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı

Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı

İstanbul'daki otobüs kazası kamerada

İstanbul'daki otobüs kazası kamerada

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:45