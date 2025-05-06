Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Ukrayna arasında olumlu bir adım daha: 205'er esir ailelerine kavuştu /06 Mayıs 2025 19:39

Rusya ve Ukrayna arasında olumlu bir adım daha: 205'er esir ailelerine kavuştu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir değişiminde Rusya ve Ukrayna arasında 205’er esir asker değişimi yapıldığı açıklandı.

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"205'e 205" formülüyle gerçekleşen değişimde, Rus ve Ukraynalı askerlerin döndüğü açıklandı. Ukrayna tarafı da aynı sayıda askerini geri aldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: Dönen askerlerin şu an Belarus topraklarında olduğu, psikolojik ve tıbbi destek aldıkları, aileleriyle iletişim kurma imkanına sahip oldukları belirtildi. Askerlerin Rusya'ya döndüklerinde Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde tedavi ve rehabilitasyon görecekleri ifade edildi.

Önceki değişimler ve rakamlar

Bu değişim, taraflar arasındaki son insani adım olarak kayıtlara geçti. 19 Nisan'da "246'ya 246" formülüyle daha büyük çaplı bir değişim yapılmıştı. Değişimden bir gün önce Rusya, Ukrayna'ya 909 askerin cenazesini de teslim etmişti. Karşılığında Ukrayna'dan 41 Rus askerinin naaşını almıştı.

Son değişimde Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabulucu olarak devreye girmesi dikkat çekti. Uzmanlar, BAE'nin tarafsız konumu ve her iki ülkeyle de diplomatik ilişkilerini sürdürmesinin bu süreçte kritik rol oynadığını belirtiyor. Değişim haberinin ardından Rusya'da asker aileleri büyük bir heyecan yaşadı. Savunma Bakanlığı, dönen askerlerin aileleriyle en kısa sürede bir araya getirileceğini duyurdu. Ukrayna tarafında da benzer bir sevinç yaşandığı bildiriliyor.

Analistler, bu tür insani adımların savaşın yıkıcı etkilerini hafifletmek için önemli olduğunu, ancak çatışmaların temel nedenlerini çözmeye yetmeyeceğini vurguluyor. Taraflar arasında daha kapsamlı bir ateşkes ve barış görüşmeleri için henüz somut bir adım atılmış değil.
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