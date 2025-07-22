Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve Ukrayna İstanbul'da masaya oturuyor /22 Temmuz 2025 09:48

Rusya ve Ukrayna İstanbul'da masaya oturuyor

Rusya ve Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında yarın İstanbul'da yeniden masaya oturacak. Kremlin, Kiev'le anlaşmaya varılma ihtimali konusunda kötümser.

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Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerinin bir sonraki turu da İstanbul'da olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafların yarın Türkiye'de görüşeceğini duyurdu. Türk hükümetinden bir sözcü, görüşmelerin İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

AFP'ye konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, İstanbul'daki görüşmelerin yeni bir mahkûm takası ve Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir buluşmaya odaklanmasının beklendiğini söyledi.

Barış görüşmeleri için masaya oturan Rusya ve Ukrayna daha önceki iki turu da İstanbul'da gerçekleştirmişti. 16 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerindeki bu görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedilememişti.

"Taslaklar birbirine tamamen zıt"
Geçen hafta sonu Moskova'ya yeni görüşme çağrısında bulunan Zelenskiy dün akşam paylaştığı görüntülü mesajında "Bugün Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la takas ve Rus tarafıyla Türkiye'de yeni bir görüşmeye yönelik hazırlıkları ele aldım. Umerov görüşmenin Çarşamba günü için planlandığını bildirdi. Yarın daha fazla ayrıntı paylaşılacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov dün yaptığı açıklamada, tarafların barış anlaşması için birbirlerine sundukları memorandum taslakları hakkında kötümser konuşmuştu. Peskov "Bu iki taslak üzerine görüş alışverişinde bulunulup konuşulacak. Bu taslaklar birbirine tamamen zıt" dedi.

ABD baskıyı artırdı
Moskova'ya Kiev'le anlaşması için geçen hafta 50 gün süre tanıyan ABD Başkanı Donald Trump, aksi takdirde Rusya'nın yaptırımlarla karşılaşacağını söyleyerek barış müzakereleri üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Ukrayna ve Rusya müzakerelerde şu ana kadar sadece mahkûm takasları konusunda anlaşma sağlayıp bunları uyguladı.

Moskova, Kiev'den Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan savaşta ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden vazgeçmesini ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istiyor. Kremlin ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya katılma fikrinden de caymasını talep ediyor.

Kiev ise Moskova'nın bu taleplerini reddediyor ve Rusya'nın barış anlaşması konusundaki samimiyetine şüpheyle yaklaşıyor.
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