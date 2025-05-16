Rusya ve Ukrayna müzakerelerinde ilk tur görüşmeler başladı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için beklenen diplomatik süreç başladı. ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmabahçe Sarayı'na ulaştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre önce ABD, Ukrayna ve Türkiye üçlü görüşmesi, ardından da Rusya, Ukrayna ve Türkiye üçlü görüşmesi gerçekleşecek. Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlıkları görüşmelerin ardından açıklama yapacak.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre görüşmelerde Rus tarafı, geçmişte üzerinde uzlaşıya varılan metinlerin temel alınmasını isterken, Ukrayna heyeti ise ülkenin toprak bütünlüğü ve uluslararası güvenlik garantilerinin öncelik olduğunu vurguluyor.



Müzakere masasının yeniden kurulmasında jeopolitik dengelerdeki değişimlerin etkisi hissediliyor. Özellikle ABD iç siyasetinde yaşanan gelişmeler ve Donald Trump’ın yeniden küresel diplomasiye dönüşü, görüşmelere ayrı bir boyut kazandırdı. Trump, “Uygun olursa İstanbul’a gelebilirim” diyerek barış sürecine doğrudan dahil olma ihtimalini açık bıraktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da Türkiye’de bulunması, Washington’un bu süreci desteklediğini gösteriyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmelere katılmaması, dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Kremlin, Putin’in doğrudan müzakerelere katılmadığını ancak heyetin İstanbul’a onun talimatıyla gittiğini açıkladı. Bu durum, Moskova’nın resmi çizgiyi korumakla birlikte, pazarlık alanı bırakmak istediği şeklinde yorumlandı.



Rusya, 'tarafsız ve bağlantısız bir Ukrayna' vurgusuyla ilhak ettiği bölgelerin tanınmasını şart koşarken, Ukrayna bu bölgelerin tamamının geri alınmasını ve NATO düzeyinde güvenlik garantileri sağlanmasını talep ediyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Öte yandan, İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, dün akşam ilk günü değerlendirerek şu açıklamaları yaptı:



"Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz. Rus heyetinin görevi uzun vadeli barışı sağlamak ve çatışmanın nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Rus heyeti, yapıcı bir yaklaşım ve ihtilafın çözüm yollarının aranması konusunda kararlıdır. İstanbul'daki Rus heyeti gerekli yetkinliklere sahip."



İLK TUR GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında başladığını duyurdu.



ABD ve Ukrayna heyetlerine aşağıdaki isimler yer alıyor:



ABD tarafı:



Dışişleri Bakanı Marco Rubio



Büyükelçi Tom Barrack



Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg



Ukrayna heyeti:



Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak



Savunma Bakanı Rustem Umerov



Dışişleri Bakanı Andrey Sibiha

