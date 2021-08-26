Rusya veri paylaşmayan sosyal medya devlerine ceza verdi

Moskova Tagansky Bölge mahkemesi WhatsApp'a ilk defa Rusya Federasyonu topraklarındaki Rusların verilerini saptama talebini geri çevirmesinden dolayı 4 milyon ruble (54 bin dolar) ceza kesti.







Mahkeme cezanın gerekçesini Rusya Federasyonu'nun kişisel verilerle ilgili yasalarını ihlal etmek olarak açıkladı.





Mahkeme suçun tekrarından dolayı Twitter için 17 milyon ruble (229 bin 805 dolar) ve Facebook için de 15 milyon ruble (202 bin 769 dolar) ceza kesti. Her iki platform da 2020 yılı Şubat ayında Rusya topraklarında Rus kullanıcıların verilerini içeren servisleri aktarmayı reddetmek suçundan 4 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.





2020 mayıs ayı sonunda Rusya medya denetleme yetkili kurumu Roskomnadzor, yabancı servislerin 1 Temmuz itibariyle Rusya'daki veri merkezlerini saptama talimatı vermişti. Kuruma göre bugüne kadar Rusya Federasyonu'nda Rus kullanıcılara ait kişisel bilgiler yabancı şirketlerin 600 kadar temsilci ofisinde depolanıyor.





Roskomnadzor yaptığı açıklamada aralarında Apple, Microsoft, LG Electronics, Samsung, PayPal ve Booking.com'un da bulunduğu birçok şirketin yasalara uyum göstermeye başladığını bildirdi.





Rusya'da geçtiğimiz aylarda yabancı teknoloji devlerine yönelik yasal girişimler özellikle Roskomnadzor'un içeriğin kaldırılmasına yönelik talebe uymayan şirketler açısından artış gösterdi.





Geçiğimiz yıl Ocak ayında halen hapiste bulunan siyasi muhalif Aleksey Navalny'e destek vermek üzere yapılan protesto gösterilerinde internet platformlarının reşit olmayanları gösterilere çağıran paylaşımları silemeyerek ülkenin içişlerine karışmakla suçlanmıştı.





Cezaların Devlet Başkanı Vladimir Putin'in batılı sosyal medya platformlarını ülkenin kanunlarını delmekle suçlaması üzerine interneti Rusya bölümünü kontrol altına alma çalışmalarının sıkılaştırması üzerine arttığı belirtiliyor.