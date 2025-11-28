Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, WhatsApp’a sınırlama getiriyor /28 Kasım 2025 21:25

Rusya, WhatsApp’a sınırlama getiriyor

Rusya’da yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp kademeli olarak engellenmeye başladı.

SHABER3.COM

Gelişmeyi ülkedeki Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Rus haber ajansı TASS’a açıkladı.
‘Terör eylemleri düzenlemek için kullanılıyor’

Ülkede bugün WhatsApp’a erişimde sorun çıktığı bildirilmişti.

Kurum, WhatsApp’ın Rus yasalarını ihlal etmeye devam ettiğini öne sürdü.

Açıklamada “Bu mesajlaşma uygulaması, ülkede terör eylemleri düzenlemek, failleri işe almak, vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılıyor” dendi. Rusya’nın ‘suçları önlemek için’ attığı adımlara WhatsApp’ın uymadığı belirtildi.

Açıklamanın devamında WhatsApp’a karşı kısıtlayıcı önlemler alındığı ve kullanıcıların diğer mesajlaşma uygulamalarına geçmesine olanak tanımak için kısıtlamanın aşamalı yapıldığı söylendi.

Ayrıca ‘Rus mevzuatına uymaması halinde’ WhatsApp’ın tümüyle engelleneceği aktarıldı.

Öte yandan bir süre önce piyasaya sürülen MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, WhatsApp’a sınırlama getiriyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:22:25