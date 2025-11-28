Rusya, WhatsApp’a sınırlama getiriyor

Gelişmeyi ülkedeki Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Rus haber ajansı TASS’a açıkladı.

‘Terör eylemleri düzenlemek için kullanılıyor’



Ülkede bugün WhatsApp’a erişimde sorun çıktığı bildirilmişti.



Kurum, WhatsApp’ın Rus yasalarını ihlal etmeye devam ettiğini öne sürdü.



Açıklamada “Bu mesajlaşma uygulaması, ülkede terör eylemleri düzenlemek, failleri işe almak, vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılıyor” dendi. Rusya’nın ‘suçları önlemek için’ attığı adımlara WhatsApp’ın uymadığı belirtildi.



Açıklamanın devamında WhatsApp’a karşı kısıtlayıcı önlemler alındığı ve kullanıcıların diğer mesajlaşma uygulamalarına geçmesine olanak tanımak için kısıtlamanın aşamalı yapıldığı söylendi.



Ayrıca ‘Rus mevzuatına uymaması halinde’ WhatsApp’ın tümüyle engelleneceği aktarıldı.



Öte yandan bir süre önce piyasaya sürülen MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılıyor.