Rusya WhatsApp’tan sonra FaceTime’ı da kapatıyor

Rusya'nın internet düzenleyici kurumu Roskomnadzor, Apple'ın görüntülü arama hizmeti FaceTime için kısıtlama kararı aldığını duyurdu. Kurum, bu kararın gerekçesini "terör eylemlerinin organize edilmesi, suç işlenmesi ve dolandırıcılık" olarak açıkladı.





Roskomnadzor yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kolluk kuvvetlerinin verilerine göre, FaceTime hizmeti, ülke topraklarında terör eylemlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi, faili kişilerin sağlanması, vatandaşlarımıza yönelik dolandırıcılık ve diğer suçların işlenmesi için kullanılıyor. Bu nedenle Roskomnadzor, FaceTime ile ilgili kısıtlayıcı önlemler getiriyor."





WhatsApp ve Telegram’da sınırlandı





Rus kullanıcılar, Eylül 2025'in başından beri FaceTime uygulamasında çeşitli bağlantı sorunları ve kesintiler yaşadıklarını bildiriyordu, ancak devlet kurumları şimdiye kadar resmi bir kısıtlama açıklaması yapmamıştı.





Bu hamle, kurumun son dönemde anlık mesajlaşma ve iletişim uygulamalarına yönelik artan kısıtlamalarının yeni bir adımı niteliğinde:





13 Ağustos 2025’de WhatsApp ve Telegram uygulamalarındaki arama özelliklerinin engellenmeye başlandığı açıklandı. 28 Kasım 2025’de ise WhatsApp'a yönelik "aşamalı kısıtlayıcı önlemler" getirildiği duyuruldu.





Tüm bu kısıtlamaların gerekçesi, bu platformların "dolandırıcılar tarafından kullanıldığı" iddiası olarak gösterildi. Daha önce, çocuklar arasında popüler bir oyun platformu olan Roblox da tamamen engellenmişti.





Arka plan gerekçeler





Rusya’nın FaceTime'a getirdiği kısıtlama internet ve dijital iletişim üzerindeki kontrolünü daha da sıkılaştırma politikasının bir devamı. Gerekçe olarak ulusal güvenlik ve suçla mücadele gösterilse de, bu tür adımların aynı zamanda: Yurtdışı merkezli teknoloji şirketlerinin etkisini azaltmayı, Rusya'da geliştirilen veya devlet kontrolüne daha açık alternatif uygulamalara (VK Mesajlaşma, MA? gibi) yönlendirmeyi, Siber izolasyonu ve bilgi akışı üzerinde daha fazla denetim kurmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.





Apple'ın Rusya pazarındaki konumu, Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar ve üretim/dağıtım zorlukları nedeniyle zaten sarsıntıdaydı. FaceTime'a getirilen kısıtlamalar, bu durumu daha da karmaşık hale getirebilir ve Rus kullanıcıların Batı menşeli iletişim araçlarına erişimini daha da kısıtlayabilir.