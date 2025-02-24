Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’ya AB ve İngiltere’den en büyük yaptırımlar /24 Şubat 2025 13:26

Rusya’ya AB ve İngiltere’den en büyük yaptırımlar

Ukrayna-Rusya savaşının 3'üncü yıl dönümünde Avrupa Birliği ve İngiltere, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketlerini duyurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, dün Rusya’ya yönelik şimdiye kadarki en büyük yaptırım paketini açıklayacaklarını duyurmuştu.

Bakan, Ukrayna ve Avrupa’nın kritik bir dönemeçte olduğunu belirtti. “Yarın (24 Şubat) çatışmanın başlangıcından bu yana Rusya’ya karşı en büyük yaptırım paketini açıklayacağım. Şu an baskıyı artırmanın tam zamanı.” diyen Lammy, ABD ve Avrupa Birliği ile iş birliği içinde kalıcı ve adil bir barış sağlama hedefinde olduklarını vurguladı.

AB, 16. yaptırım paketinde mutabık kaldı

AB dışişleri bakanları da 16. yaptırım paketinde mutabık kaldı.  AB’nin yeni yaptırımları şunları içeriyor:

- Rus alüminyum ürünlerine aşamalı ithalat yasağı;
- Rus petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların artırılması;
- 73 Rus tankeri ve 13 bankanın SWIFT sisteminden çıkarılması;
- 48 kişi, 35 şirket ve 8 medya kuruluşuna yaptırımlar.

ABD, BM’de Rusya karşıtı tasarıyı desteklemedi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’da yapılan ABD-Rusya görüşmelerinin ardından, AB ülkelerine Rusya’ya yönelik yaptırımların bir barış anlaşması sağlanana kadar kaldırılmayacağını söyledi.

ABD, BM’ye sunduğu yeni tasarıda, çatışmalardan duyulan üzüntüyü dile getirerek barış çağrısında bulundu ancak önceki tasarılardan farklı olarak Rusya’yı suçlamadı.

Aynı zamanda, AB ve Ukrayna tarafından önerilen ve Rusya’nın “derhal ve koşulsuz olarak” Ukrayna’dan çekilmesini talep eden başka bir tasarıya da destek vermedi.

AB, Baltık Denizi’ndeki güvenliği artırıyor

Avrupa Komisyonu ve AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Baltık Denizi’ndeki denizaltı kablolarının güvenliğini artırmak için yeni bir plan sundu. Bazı kesimler, kablo hasarlarının ardında Rusya’nın olabileceğini öne sürerken, resmi bir suçlama yöneltilmedi. AB, denizaltı kablolarını korumak için 1 milyar euro ayıracak ve denetim mekanizmaları ile insansız hava araçlarını kullanacak.
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