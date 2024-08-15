Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’ya ait bombardıman uçağı düştü /15 Ağustos 2024 21:43

Rusya’ya ait bombardıman uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının planlı bir uçuş sırasında Sibirya’daki Irkutsk Bölgesi’ne düştüğünü açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının planlı bir uçuş sırasında TSİ 17.18 sıralarında Sibirya’daki Irkutsk Bölgesi’ne düştüğünü duyurdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre mürettebatın kazadan sağ olarak kurtulduğunu açıklayan Bakanlık, “Uçak ıssız bir bölgeye düştü. Mürettebat tahliye edildi, hayati tehlikeleri yok” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı uzmanların ilk yaptığı incelemede uçağın teknik bir sorun nedeniyle düştüğünü aktarılarak, uçağın düştüğü noktada yangın çıktığı ifade edildi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uçaktaki 4 mürettebat fırlatma koltukları sayesinde sağ olarak kurtuldu” ifadelerini kullandı.

Kobzev, ayrıca uçağın düştüğü noktada yerleşim alanının bulunmadığını, çıkan yangının ise Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından kontrol altına alındığını belirtti.
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