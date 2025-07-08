Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’ya karşı en sert yaptırımlar geliyor /08 Temmuz 2025 12:08

Rusya’ya karşı en sert yaptırımlar geliyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı 2022'den bu yana en sert yaptırımları hazırladığını açıkladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Barrot, AB'nin Fransa'nın önerileri temelinde Amerikan senatörleriyle koordineli şekilde hareket ettiğini ve üç yılın en kapsamlı yaptırım paketini devreye alacağını belirtti.

Yeni önlemler paketinin Rusya'nın askeri operasyonlarını sürdürme kapasitesini zayıflatmayı ve ateşkes için masaya oturmaya zorlamayı amaçladığını vurgulayan Barrot, yaptırımların özellikle petrol gelirlerini, Rus finans kuruluşlarını ve yaptırımlardan kaçınmaya çalışan üçüncü ülke aktörlerini hedef alacağını ifade etti. Planlar arasında petrol fiyat tavanının varil başına 60 dolardan 45 dolara düşürülmesi, Kuzey Akım gaz boru hatlarıyla işlem yasağı ve yaptırım ihlali yapan bankalara erişim engeli bulunuyor.

Yaptırıma Washington yönetiminin pozisyonu net değil

Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 günlük ateşkes önerisinden bu yana Rus saldırılarının beş kat arttığını iddia ederken, Washington'ın yeni yaptırımlara yaklaşımı belirsizliğini koruyor.

Amerikan Senatosu'nda Rusya'dan mal alan ve Ukrayna'ya destek vermeyen ülkelerden gelen ürünlere %500 gümrük vergisi getiren bir tasarı hazırlanmış olsa da, Trump'ın bu konuda net bir pozisyon almadığı gözlemleniyor.

Kremlin, Batı'nın "ültimatom diliyle" konuşmaya devam etmesi halinde diyaloğun mümkün olmadığını vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ateşkes için Kiev'in bu dönemi silahlanmaya ayırmayacağına dair somut garantiler talep ediyor. Ukrayna tarafı ise karada, havada ve denizde "tam ve koşulsuz ateşkes" çağrısını sürdürüyor.
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