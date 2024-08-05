Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’ya, Kenya’dan 10 bin işçi /05 Ağustos 2024 16:09

Rusya’ya, Kenya’dan 10 bin işçi

Rusya’da demografi krizi iş piyasalarına erken yansıdı. Çoğu sektörde insan kaynakları ihtiyacı Orta Asyalı göçmenlerden çözülüyordu. Son zamanlarda ise onların yerine Afrika’dan işçi aranıyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya’da Orta Asyalı çoğu göçmenin son dönemde ülkelerine dönmesinin ardından, iş gücü açığı yaşayan şirketler gözünü farklı ülkelere çevirdi. Rusya’da iş gücü piyasasında yaşanan bu değişiklik, Afrika’dan gelen işçilerin BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden gelen işçilerin yerini alıp alamayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Kenya başta olmak üzere Afrika ülkelerine yönelme var

Kenya’dan 10 bin işçinin çalışmak için Rusya’ya gelmesi planlanıyor. Bu bilgi, Kenya Devlet Meclisi’nin resmi temsilcisi Hussein Mohamed tarafından açıklandı. Mohamed, sosyal medyada yaptığı açıklamada, geriye kalan tek şeyin ikili iş anlaşmaları yapmak ve işe başlamak olduğunu belirtti.

Hussein Mohamed, Afrikalıların Rusya’da nasıl çalışacaklarını belirtmedi, ancak Rusya’nın yanı sıra on binlerce Kenyalının İsrail ve Sırbistan’a giderek inşaat, tarım ve hizmet sektöründe çalışacağını ifade etti.

Rusya Federasyonu Hükümeti’ne bağlı Finans Üniversitesi’nin rektör yardımcısı Alexander Safonov, Kenyalıların inşaat, konut ve toplumsal hizmetler gibi vasıfsız işlerde çalışabileceklerini düşünüyor.

Safonov, Kenyalıların kurye olarak çalışmasının dil ve bölge bilgisi gerektirdiği için pek mümkün olmadığını ve bu alanın Orta Asyalı işçiler tarafından doldurulduğunu belirtti.

HeadHunter şirketinin verilerine göre, Rusya’daki işverenlerin eleman arama ilanlarının en fazla arttığı ülkelerin başında Kenya geliyor. Ocak-Haziran döneminde Rus şirketler tarafından Kenya vatandaşları için verilen eleman arama ilanları yıllık bazda yüzde 3842 arttı. Zimbabve yüzde 1400 artışla ikinci, Kamerun yüzde 829 artışla üçüncü sırada. Zambiya (yüzde 700) ve Cezayir (yüzde 575) de ilk beşteki ülkeler arasında yer alıyor.

Bu veriler, Rusya’daki işverenlerin personel arayışında farklı ülkelerden gelen işçilere yöneldiğini gösteriyor.
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