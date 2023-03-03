Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’ya teknoloji ekipmanı satan iki ABD’li tutuklandı /03 Mart 2023 08:29

Rusya’ya teknoloji ekipmanı satan iki ABD’li tutuklandı

İki ABD vatandaşı Rus şirketlerine gelişmiş havacılık ekipmanı sattıkları gerekçesiyle tutuklandı. Bu kişilerin Rusya’ya uygulanan havacılıkla ilgili teknoloji ihracatı yasağını deldikleri belirtiliyor.

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Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, her ikisi de Kansaslı olan 59 yaşındaki Cyril Gregory Buyanovsky ve 55 yaşındaki Douglas Robertson’ın KanRus adlı bir şirketin sahibi oldukları; Rus şirketlere uçaklarda kullanılan elektronik ekipmanlardan sağladıkları belirtildi.

“Ürünlerin kullanıcılarını ve değerini gizlediler”

İki ABD vatandaşının 2020 yılından bu yana ihracatını yaptıkları ürünlerin gerçek kullanıcılarını ve değerini gizledikleri; malzemeleri üçüncü ülkeler üzerinden ilettikleri kaydedildi.

Örneğin 2022 yılı Mayıs ve Haziran aylarında sanıkların gerekli ihracat ruhsatı almadan yasa dışı şekilde, Ermenistan ve Güney Kıbrıs üzerinden Rusya’ya havacılıkla bağlantılı elektronik ekipman gönderdiği belirtildi.

Sanıklar ihracatı kısıtlanan malları ruhsatsız şekilde ihraç etmek, elektronik ihracat bilgilerini göndermemek ve bu belgelerde oynama yapmak, ABD yasalarını ihlal ederek malzeme kaçırmakla suçlanıyor.
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