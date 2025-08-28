Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’ya yardımcı olan ülkeler AB’nin hedefinde /28 Ağustos 2025 11:37

Rusya’ya yardımcı olan ülkeler AB’nin hedefinde

AB Dışişleri Bakanları, bu hafta sonu Kopenhag'da bir araya gelerek, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketinin detaylarını görüşecek.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Avrupa Birliği, Rusya'ya uygulanan yaptırımların delinmesine yardımcı olan üçüncü ülkeleri hedef alan yeni kısıtlamaları değerlendirecek. Toplantıda, yaptırımların delinmesini önlemeye yönelik yeni araçların uygulanması ele alınacak.

AB, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini Eylül ayına kadar tamamlamayı planlıyor. Bu yeni paket, Rusya'nın petrol ve gaz sektörü ile finansal sistemine yönelik ek kısıtlamaları içerebilir. Ayrıca, Rusya'nın mevcut yaptırımları aşmasına yardımcı olan üçüncü ülkelere yönelik tedbirler de masaya yatırılacak.

Hedefte üçüncü ülkeler var

AB'nin 19. yaptırım paketi, Rusya'nın enerji sektörüne ve finansal kurumlarına yönelik yeni kısıtlamaları içeriyor. Önceki 18. paket, 18 gerçek kişi ve 41 tüzel kişiyi kapsarken, Rusya kökenli petrol ürünlerinin satışını yasaklamış, Hindistan'daki Vadinar Rafinerisi'ne doğrudan yaptırımlar getirmiş, 22 Rus bankası ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) üzerindeki kısıtlamaları artırmışve Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarıyla ilgili tüm işlemleri tamamen yasaklamıştı.

Şimdi, AB'nin yeni hedefi, Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardımcı olan üçüncü ülkelericezalandırmak. Bu kapsamda, "Zorlama ile Mücadele Aracı" (Anti-Coercion Instrument) olarak adlandırılan yeni bir mekanizma devreye sokulacak. Bu araç, Rusya'ya yaptırım delme konusunda yardım ettiği düşünülen ülkelere yönelik belirli malların ihracatını yasaklama yetkisi verecek.

Bu mekanizma, Rusya'ya yaptırım uygulayan AB ülkelerinin, üçüncü ülkelerin bu yaptırımları delmesine karşı koymasına olanak tanıyacak. Örneğin, Rusya'ya yasaklı malları dolaylı yollarla ulaştıran ülkelerin AB pazarına erişimi kısıtlanabilecek veya belli ürünlerin bu ülkelere ihracatı durdurulabilecek.

Bu araç, AB'nin küresel tedarik zincirleri üzerindeki kontrolünü güçlendirmesi açısından kritik öneme sahip. Özellikle, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye gibi ülkelerin, Rusya'ya yaptırım uygulanan malları ulaştırmada aracı rol oynadığı iddia ediliyor. AB, bu ülkelerin Rusya'nın savaş makinesini finanse etmesine engel olmak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’ya yardımcı olan ülkeler AB’nin hedefinde Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:58:53