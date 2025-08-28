Rusya’ya yardımcı olan ülkeler AB’nin hedefinde

Samanyoluhaber.com - Moskova





Avrupa Birliği, Rusya'ya uygulanan yaptırımların delinmesine yardımcı olan üçüncü ülkeleri hedef alan yeni kısıtlamaları değerlendirecek. Toplantıda, yaptırımların delinmesini önlemeye yönelik yeni araçların uygulanması ele alınacak.





AB, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini Eylül ayına kadar tamamlamayı planlıyor. Bu yeni paket, Rusya'nın petrol ve gaz sektörü ile finansal sistemine yönelik ek kısıtlamaları içerebilir. Ayrıca, Rusya'nın mevcut yaptırımları aşmasına yardımcı olan üçüncü ülkelere yönelik tedbirler de masaya yatırılacak.





Hedefte üçüncü ülkeler var





AB'nin 19. yaptırım paketi, Rusya'nın enerji sektörüne ve finansal kurumlarına yönelik yeni kısıtlamaları içeriyor. Önceki 18. paket, 18 gerçek kişi ve 41 tüzel kişiyi kapsarken, Rusya kökenli petrol ürünlerinin satışını yasaklamış, Hindistan'daki Vadinar Rafinerisi'ne doğrudan yaptırımlar getirmiş, 22 Rus bankası ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) üzerindeki kısıtlamaları artırmışve Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarıyla ilgili tüm işlemleri tamamen yasaklamıştı.





Şimdi, AB'nin yeni hedefi, Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardımcı olan üçüncü ülkelericezalandırmak. Bu kapsamda, "Zorlama ile Mücadele Aracı" (Anti-Coercion Instrument) olarak adlandırılan yeni bir mekanizma devreye sokulacak. Bu araç, Rusya'ya yaptırım delme konusunda yardım ettiği düşünülen ülkelere yönelik belirli malların ihracatını yasaklama yetkisi verecek.





Bu mekanizma, Rusya'ya yaptırım uygulayan AB ülkelerinin, üçüncü ülkelerin bu yaptırımları delmesine karşı koymasına olanak tanıyacak. Örneğin, Rusya'ya yasaklı malları dolaylı yollarla ulaştıran ülkelerin AB pazarına erişimi kısıtlanabilecek veya belli ürünlerin bu ülkelere ihracatı durdurulabilecek.





Bu araç, AB'nin küresel tedarik zincirleri üzerindeki kontrolünü güçlendirmesi açısından kritik öneme sahip. Özellikle, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye gibi ülkelerin, Rusya'ya yaptırım uygulanan malları ulaştırmada aracı rol oynadığı iddia ediliyor. AB, bu ülkelerin Rusya'nın savaş makinesini finanse etmesine engel olmak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.