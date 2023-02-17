Rusya’ya yeni yaptırım paketi 24 Şubatta

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Avrupa Birliği’nin 10’uncu yaptırım paketine hazırlandığı açıklamadı ABD’den geldi.





ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, 24 Şubat'ta G7 ve AB ülkelerinin Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi getireceğini söyledi.





“24 Şubat’ta, ABD’den ve G7 ortaklarımızdan yeni bir büyük yaptırım paketine tanık olacaksınız” diyen Nuland, yeni pakette, daha önce yaptırım uygulanan alanların yanı sıra ek olarak Rus savunma sanayii ve ileri teknoloji tedarikine ek yaptırımaların uygulanacağını belirtti.





ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın açıklamasına göre, Rusya'nın halihazırda uygulanan kısıtlamaları aşmasına ve Ukrayna'da askeri operasyon yürütmesine yardım edenleri de etkileyecek.





Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın "tüm topraklarının uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde geri dönüşü" mücadelesini desteklediğini vurgulayan Nuland, Washington'un Rusya'ya yeniden silahlanma şansı verecek "sahte bir barışı" desteklemeyeceğini de kaydetti.





Ayrıca Bloomberg kaynaklarına göre, G7 ülkeleri Çin, İran ve Kuzey Kore'den şirketlere de karşı Rusya'nın Batı kısıtlamalarını atlatmasına yardımcı olabilecek yaptırımlar getirmeyi tartışıyor.





Ajansın bildirdiğine göre, bu kısıtlama paketini Rus birliklerinin Ukrayna'ya girişinin yıldönümü olan 24 Şubat'ta kabul etmeyi planlıyorlar. Aynı gün, Avrupa Birliği'nin onuncu yaptırım paketini uygulamaya koyması bekleniyor.