Samanyolu Haber /Dünya / Rusya yeni İHA savunma sistemleri geliştiriyor /02 Kasım 2025 14:11

Rusya yeni İHA savunma sistemleri geliştiriyor

Rusya’nın tarihi silah markası İHA’lara karşı yeni hava savunma sistemi geliştirdi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Kalaşnikov’un geliştirdiği yeni anti İHA hava savunma sistemi tanıtıldı. Ayrıca yetkililer, 'Krona-E' hava savunma sisteminin adı verilen ürünlerin seri üretimine 2026 yılında başlamaya hazır olacağını açıkladı. 

Şirketin Genel Müdürü Alan Luşnikov, sistemin bu yaz başarıyla test programını tamamladığını belirterek, "Sistem yüksek hazırlık seviyesindedir, herkese öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA'lara karşı etkili olması için tasarlandı 

Yeni geliştirilen ve seri üretimine başlanacak hava savunma sistemi özellikle dron ve İHA'lara karşı etkili olması için tasarlandı ve geliştirildi.

Açıklanan teknik detaylara göre Krona-E, 10 füzeli mühimmat kapasitesine sahip (6 adet Sosna-R ve 4 adet 9M333). 10 dakikada harekete hazır hale gelebiliyor ve 6 km menzile ve 30 metre ile 3.5 km arasında irtifa hedefleme kapasitesine sahip. Bu da sistemin acil İHA saldırılara karşı etkili olmasına olanak sağlıyor. 

Luşnikov ayrıca, mevcut askeri operasyonların gereklilikleri doğrultusunda Kalaşnikov'un insansız hava aracı savunma sistemleri geliştirme çalışmalarını da sürdürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda şirketin özellikle İHA savunma kapasitelerini artırmaya odaklandığı bildirildi. Savunma sanayinde hava savunma sistemlerine yönelik artan ihtiyaç, Kalaşnikov'un Krona-E sisteminin geliştirilmesine öncelik vermesine neden oldu. Sistemin mevcut test süreçlerini başarıyla tamamlaması, planlanan seri üretim takvimi için önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.
