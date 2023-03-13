Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, yeni lojistik rota arıyor /13 Mart 2023 14:48

Rusya, yeni lojistik rota arıyor

Rusya, Türkiye üzerinden taşımacılığı engellenince alternatif ticaret yolları arıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

AB ülkeleri tarafından yaptırıma tabi malların Türkiye üzerinden transferine engel çıkmasının üzerine Rusya yeni alternatif ticaret yolları arıyor. 

RBK gazetesinin haberine göre, alternatif yollar olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve İran ön plana çıkıyor.

Haberde, Avrupa Gümrük Birliği üyesi olarak Türkiye'nin AB gümrük sistemine tabi olduğunu hatırlatılarak, bu sistemin de yaptırıma tabi ürünlerin geçişine yasak getirdiği belirtiliyor.

Türkiye’ye alternatif ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri’nin geldiği, ardından sırasıyla İran ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin kullanılabileceği belirtilen haberde ancak tüm bu alternatif rotaların lojistik teslim sürelerini uzatacağı aynı zamanda fiyatları da yukarı çekeceği vurgulanıyor.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye 1 Marttan itibaren yaptırımlara tabi olan malların ülke üzerinden Rusya’ya geçişini durdurma kararı almıştı. 

Bloomberg'in adı açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, kararın AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmasıyla alakalı olduğu görüşünü savunuyor. Karar 1 Mart'tan beri yürürlükte.

Daha önce, Rus medyası, lojistik şirketlerin temsilcilerinden Türkiye'nin kendi topraklarından Rusya'ya giden yaptırımlı kargo geçişini durdurduğunu duyurmuştu.

Türk gümrüğünün, yaptırım uygulayan ülkelerden gelen malları Rusya Federasyonu için bloke ettiğini ve süresiz olarak özel antrepolarda bıraktığını söylüyorlar.

Rusya Federasyonu'nun Ankara'daki büyükelçiliği ve ticaret misyonu, bir dizi Rus şirketinin Türkiye'deki ticari faaliyetlerinin tescili ile ilgili yaşanan sorunların nedenlerinin açıklığa kavuşturulması konusunda gerekli girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Bu arada üst düzey bir Avrupalı diplomat daha önce Bloomberg'e Rusya'nın AB ve G7 yaptırımlarını başarıyla atlatıyor gibi göründüğünü söylemişti. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan gibi üçüncü ülkeler aracılığıyla Rusya'ya yaptırım uygulanan bir dizi mal teslim ediliyor.
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