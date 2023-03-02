Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, yeni START antlaşmasını ABD ile gizli gizli görüşmüş /02 Mart 2023 08:52

Rusya, yeni START antlaşmasını ABD ile gizli gizli görüşmüş

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmasını (START) gizli kanallar üzerinden görüştüklerini söyledi.

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Ryabkov, Rusya ile ABD arasındaki Yeni START Antlaşması konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD ile çeşitli konuları ele almaya hazır olduklarını dile getiren Ryabkov, ABD temsilcileri ile İsviçre'nin Cenevre kentindeki silahsızlanma ile ilgili konferans kapsamında görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Ryabkov, "Son günlerde kapalı kanallar üzerinden Yeni START Antlaşmasını görüştüğümüzü teyit edebilirim. Bu tartışılmaz bir gerçek. Bu görüşmelerin devamı olabilir." dedi.

"Askıya alma kararından dönüş yok"

Öte yandan, Rusya'nın, ABD ile yapılan Yeni START Antlaşmasına katılımını askıya aldığını anımsatan Ryabkov, bu kararın gözden geçirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Ryabkov, "Söyleyeceğimizi söyledik. Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), Federal Meclis konuşmasında noktayı koydu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da 21 Şubat'taki açıklamasında, antlaşmanın hazırlandığı ve imzalandığı günden farklı bir duruma gelindiğini ve buna katlanamadığını bildirdi." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan Yeni START Antlaşmasına katılımını askıya aldıklarını bildirmiş, dün de bu anlaşmayı askıya alan yasayı imzalamıştı.

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan Yeni START Antlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma olma özelliğini taşıyor.

Antlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık antlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, antlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de antlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.
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