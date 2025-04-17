Rusya yolcu uçağı üretiminde zorlukları aşamadı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Yolcu uçağı projelerinin tamamında sertifikasyon, mühendis açığı ve üretim takvimi aksamaları nedeniyle ciddi gecikmeler yaşanıyor. Henüz planlanan modellerin hiçbiri, hava yolu şirketlerine teslim edilecek tam konfigürasyonla ilk uçuşlarını gerçekleştiremedi.





Bu kapsamda geliştirilmesi planlanan modeller arasında:

• SJ-100 (SSJ-100’ün ithal parçalardan arındırılmış versiyonu),

• MC-21 (orta mesafe yolcu uçağı),

• Tupolev Tu-214 ve

• Ilyushin Il-96-300 bulunuyor. Ancak projelerde halen sonuca varılmış değil.





Bu nedenle, kısa vadede Boeing gibi yabancı üreticilere olan bağımlılığın tamamen ortadan kalkması beklenmiyor. Rus yetkililer, yıl sonuna kadar sivil havacılık kalkınma programının güncellenmiş bir versiyonunu açıklamayı planlıyor. Bu programda üretim takvimleri, mühendislik kaynakları ve uluslararası sertifikasyon süreçlerine dair netlik sağlanması amaçlanıyor.





Borçlara karşılık Boeing uçakları





Amerikan finans ajansı Bloomberg’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında dikkat çeken bir ekonomik takas üzerinde görüşmeler yapılıyor. Haberde yer alan bilgilere göre, Moskova yönetimi, ABD’de dondurulan yaklaşık 5 milyar dolarlık varlıkları karşılığında Boeing yolcu uçakları satın almayı teklif etti.





Bu teklif Rus tarafı açısından Batı yaptırımlarının hafifletilmesi sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, savaş sonrası normalleşme senaryoları bağlamında dikkat çekici bir başlık olarak öne çıkıyor.





Boeing ile yeniden iş birliği mümkün mü?





Amerikan uçak devi Boeing, 2022 yılında Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından Rusya ile tüm ticari faaliyetlerini askıya almıştı. Bu karar, hem uçak satışlarını hem de mevcut filolara yedek parça tedarikini kapsıyordu. Ayrıca Rusya’daki uçaklara yönelik teknik destek de tamamen kesilmişti.





Ancak son aylarda Boeing’in yaşadığı finansal zorluklar, şirketi yeni ticari fırsatlara açık hale getirdi. Çin’in Boeing alımlarını durdurması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları nedeniyle büyük kontrat riskleri yaşanması Rusya ile potansiyel bir iş birliği Boeing için cazip bir alternatif olarak değerlendirilmeye başlandı.





Rusya’nın ihracat teklifi: Dondurulmuş varlıklar karşılığı ticaret





Moskova, Boeing uçakları karşılığında ABD’de dondurulan finansal rezervlerinin bir kısmını çözmeyi teklif etti. Söz konusu rezervlerin toplamı 5 milyar dolar civarında ve bu meblağ onlarca yolcu uçağının alımı için yeterli.





Ancak, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Ateşkes sağlanmadan Rusya ile herhangi bir ekonomik anlaşma mümkün değil” diyerek Washington’un pozisyonunu net bir şekilde ortaya koydu.