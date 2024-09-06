Rusya yolcu uçak eksikliğini dost ülkelerden kiralama ile çözecek

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA





Rusya’nın en büyük hava taşımacılığı firması Aeroflot, bu eksikliği gidermek için hükümete bir öneri sundu. Bu girişim, mevcut filo yetersizliğini gidermek ve taşımacılık kapasitesini artırmak için önemli bir adım olarak görülüyor.



Rusya Ulaştırma Bakanlığı, havayollarının dost ülkelerden uçak kiralama sürecinde yeni bir döneme geçilmesini öngören yasal düzenlemeleri değerlendiriyor. “Islak kiralama” olarak adlandırılan bu model, mürettebatıyla birlikte uçak kiralamayı mümkün kılarken, özellikle yerli filolardaki eksiklikleri tamamlamak amacıyla kullanılacak.



Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit, Kommersant’a verdiği bir demeçte, havayolları için “ıslak kiralama” düzenlemelerinin uluslararası düzeyde genişletilmesinin değerlendirildiğini belirtti. Bu model halihazırda yalnızca Rusya içinde uygulanıyor, ancak uluslararası uçuşlarda da kullanılabilmesi için yasal düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.



Devlet desteği ve Filonun büyütülmesi



Ulaştırma Bakanlığı, Aeroflot’un ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak filoların genişletilmesi için 295 milyar rublelik bir destek talep etti. Aeroflot, 133 adet çift kayıtlı uçağı için bu fonun artırılması gerektiğini belirterek, yaklaşık 350 milyar rubleye ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. Bununla birlikte, uzmanlar, yabancı uçaklarla ilgili risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ve bu uçakların yaptırımlar nedeniyle geri talep edilme riskinin bulunduğunu hatırlatıyor.



238 adet uçak tedariki



Rusya’nın Devlet Taşımacılık Kiralama Şirketi (STLC) ve Birleşik Uçak Şirketi (UAC), 238 adet yerli uçağın tedarikine yönelik niyet anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, kısa, bölgesel ve orta mesafe uçak modellerini kapsıyor ve Rusya’nın havacılık sektöründeki bağımsızlığını artırma stratejisi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



Anlaşmada, 132 adet kısa mesafe Superjet, 65 adet bölgesel turboprop Il-114-300 ve 41 adet orta mesafe Tu-214 model uçakların tedariki öngörülüyor. İmzalar, UAC Genel Müdürü Yuri Slyusar ve STLC Genel Müdürü Evgeniy Dietrich tarafından atıldı. Bu anlaşma, 2027-2032 yılları arasında yapılacak teslimatların temel koşullarını belirliyor.



STLC Genel Müdürü Evgeniy Dietrich, bu anlaşmanın Rusya’nın bölgesel havacılık altyapısına büyük katkı sağlayacağını belirterek, projenin hem havayolu filolarını modernize etmeyi hem de Rusya’nın yerli uçak sanayisini destekleyerek teknolojik bağımsızlık hedeflerine ulaşmayı amaçladığını vurguladı. Ayrıca, anlaşma kapsamında Ulusal Refah Fonu’ndan gelen kaynakların kullanılarak yerli taşıyıcılara uygun kiralama oranları sağlanabileceği belirtildi.



Bu proje, Rusya Federasyonu’nun 2030’a kadar havacılık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı programının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve gelecekte tedarik edilecek uçak sayısında değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.