Samanyolu Haber /Dünya / Rusya yolcu uçak eksikliğini dost ülkelerden kiralama ile çözecek /06 Eylül 2024 12:00

Rusya yolcu uçak eksikliğini dost ülkelerden kiralama ile çözecek

Rusya, yaptırımların etkisiyle yıldan yıla uçak eksikliğini ve teknik donanım ihtiyaçlarını daha çok hissediyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA


Rusya’nın en büyük hava taşımacılığı firması Aeroflot, bu eksikliği gidermek için hükümete bir öneri sundu. Bu girişim, mevcut filo yetersizliğini gidermek ve taşımacılık kapasitesini artırmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, havayollarının dost ülkelerden uçak kiralama sürecinde yeni bir döneme geçilmesini öngören yasal düzenlemeleri değerlendiriyor. “Islak kiralama” olarak adlandırılan bu model, mürettebatıyla birlikte uçak kiralamayı mümkün kılarken, özellikle yerli filolardaki eksiklikleri tamamlamak amacıyla kullanılacak.

Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit, Kommersant’a verdiği bir demeçte, havayolları için “ıslak kiralama” düzenlemelerinin uluslararası düzeyde genişletilmesinin değerlendirildiğini belirtti. Bu model halihazırda yalnızca Rusya içinde uygulanıyor, ancak uluslararası uçuşlarda da kullanılabilmesi için yasal düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

Devlet desteği ve Filonun büyütülmesi

Ulaştırma Bakanlığı, Aeroflot’un ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak filoların genişletilmesi için 295 milyar rublelik bir destek talep etti. Aeroflot, 133 adet çift kayıtlı uçağı için bu fonun artırılması gerektiğini belirterek, yaklaşık 350 milyar rubleye ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. Bununla birlikte, uzmanlar, yabancı uçaklarla ilgili risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ve bu uçakların yaptırımlar nedeniyle geri talep edilme riskinin bulunduğunu hatırlatıyor.

238 adet uçak tedariki

Rusya’nın Devlet Taşımacılık Kiralama Şirketi (STLC) ve Birleşik Uçak Şirketi (UAC), 238 adet yerli uçağın tedarikine yönelik niyet anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, kısa, bölgesel ve orta mesafe uçak modellerini kapsıyor ve Rusya’nın havacılık sektöründeki bağımsızlığını artırma stratejisi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmada, 132 adet kısa mesafe Superjet, 65 adet bölgesel turboprop Il-114-300 ve 41 adet orta mesafe Tu-214 model uçakların tedariki öngörülüyor. İmzalar, UAC Genel Müdürü Yuri Slyusar ve STLC Genel Müdürü Evgeniy Dietrich tarafından atıldı. Bu anlaşma, 2027-2032 yılları arasında yapılacak teslimatların temel koşullarını belirliyor.

STLC Genel Müdürü Evgeniy Dietrich, bu anlaşmanın Rusya’nın bölgesel havacılık altyapısına büyük katkı sağlayacağını belirterek, projenin hem havayolu filolarını modernize etmeyi hem de Rusya’nın yerli uçak sanayisini destekleyerek teknolojik bağımsızlık hedeflerine ulaşmayı amaçladığını vurguladı. Ayrıca, anlaşma kapsamında Ulusal Refah Fonu’ndan gelen kaynakların kullanılarak yerli taşıyıcılara uygun kiralama oranları sağlanabileceği belirtildi.

Bu proje, Rusya Federasyonu’nun 2030’a kadar havacılık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı programının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve gelecekte tedarik edilecek uçak sayısında değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya yolcu uçak eksikliğini dost ülkelerden kiralama... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:13