Rusya ziyareti öncesi Pravda’nın Erdoğan yorumu: Zavallının yeniden seçilme şansı yok

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çok önemli” diye nitelendirdiği Soçi Zirvesi’ne saatler kala Rusya hükûmetine yakınlığıyla bilinen Pravda gazetesinde yayımlanan haber analizde Erdoğan’ı küçük düşürücü ifadelere yer verildi





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Eylül Çarşamba günü Rusya’nın Soçi şehrinde bir araya gelmesi beklenirken, zirveden bir gün önce yayımlanan analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamaların ‘Moskova’dan çok acı bir tepkiye sebebiyet vereceğini’ biliyordu.” denildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “zavallı” diye niteleyen Pravda yazarı Alexander Shtorm, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki (BM) konuşmasını işaret ederek, “Söz ağızdan uçup gitmeden önce iki kez düşünmeliydi.” ifadelerini kullandı.





“PUTİN İLE GÖRÜŞMENİN ARİFESİNDE SON DERECE UYGUNSUZ AÇIKLAMALAR”





BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Kırım’ın ilhakını tanımadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz.” demişti.





Pravda, Erdoğan’ın bu sözlerini, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği Soçi Zirvesi’nin arifesinde son derece uygunsuz açıklamalar.” diye yorumladı.





Pravda’da yayımlana analize göre, Erdoğan BM Genel Kurulu’ndaki sözlerinin “Moskova’dan çok acı bir tepkiye sebebiyet vereceğini” biliyordu.



