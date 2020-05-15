Rusya zorda... Kremlin'de 6. Vak'a!

Rus Eğitim Bakanı Valery Falkov, test sonucu pozitif çıkan dördüncü bakan ve altıncı üst düzey hükümet yetkilisi oldu.







Geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitry Peskov'un virüsten dolayı hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.





Putin, video konferans yoluyla yapılan ve televizyondan yayınlanan bakanlar toplantısında, 41 yaşındaki bakanın hastalığı atlattığını söyledi. Bakan Falkov, Putin'in 'Nasılsınız?' sorusuna "Daha iyiyim ve aktif olarak görevimin başındayım" yanıtını verdi.





ABD'den sonra Covid-19'un en yaygın olduğu ülke Rusya'da, test sonucu pozitif çıkanların sayısı çeyrek milyonu aşarak 252 bini geçti. Can kaybında ise birçok ülkenin altında yer alan Rusya'da son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 2 bin 305 oldu.







Reuters'ta yer alan haberde, Rus sağlık yetkililerinin vaka sayısının yüksek oluşunu yapılan test sayısına bağladıkları yazıldı.



