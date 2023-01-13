Rusya, zorunlu askerlik yaşını yükseltiyor

Bir Rus milletvekili, Rus askerlerinin sayısını yüzde 30 civarında artırmayı planladıklarını belirterek, ilkbahar aylarında yaş sınırının yükseltilebileceğini söyledi.



Devlet Başkanı Vladimir Putin de aralık ayında savunma bakanlığının zorunlu askerlik hizmeti için yaş sınırının 18-27 yerine 21-30 yaş aralığındaki Rus vatandaşlarını kapsayacak şekilde yükseltilmesi önerisine destek vermişti.



Rus parlamentosunda Savunma Komitesi Başkanı olan Andrei Kartapolov, parlamentonun resmi gazetesine verdiği bir mülakatta Rusya'nın bu yılki bahar celbinde zorunlu askerlik için üst yaş sınırını 30'a çıkarabileceğini söyledi. Kartapolov, alt sınırın da 18'den 21'e çıkarılacağını ancak bunun için de 1 ila 3 yıllık bir "geçiş dönemine" ihtiyaç olacağını belirtti.



Analistlere göre alt sınırı yükseltme planını zamana yayma fikri, Ukrayna'da verilen ağır kayıplar nedeniyle oluşan insan gücü açığını kapatmayı amaçlıyor.



Ancak Savunma Komitesi Başkanı Kartapolov bu yorumu reddederek, askere alınacakların sayısını artırma planının olmadığını savundu.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise olası değişikliklerle ilgili olarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zorunlu askerlik yaşının yükseltilmesini "fikir olarak desteklediğini" ancak kesin ayrıntıların savunma bakanlığına bağlı olduğunu söyledi.



Eylül ayında Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez seferberlik ilan ederek Ukrayna'daki savaşı desteklemek üzere aralarında eski askerlerin de bulunduğu 300 binden fazla eski askeri acil askere çağırdı.



Batılı ülke istihbaratları Rusya'nın önümüzdeki günlerde bir yılına girecek Ukrayna savaşında on binlerce askerini kaybettiğini belirtiyor.



Rusya'da hem sözleşmeli asker hem de zorunlu askerlik uygulaması var.