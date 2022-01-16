Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da 13 Aralık'tan bu yana en yükse vaka sayısı /16 Ocak 2022 19:17

Rusya'da 13 Aralık'tan bu yana en yükse vaka sayısı

Rusya'da yeni koronavirüs vaka sayıları açıklanırken, son duyurulan vaka sayısının 24 saatte 29 bin 230 ile 13 Aralık'tan bu yana görülen en yüksek sayı olduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya'da son 24 saatte 29 bin 230 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, ülkede 13 Aralık'tan bu yana görülen en yüksek sayı oldu. Ölü sayısı da 686 ile 7 Temmuz'dan beri en düşük seviyeye geriledi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya'da ölü sayısı azalmaya devam ediyor. Son 24 saatte 686 kişi Kovid-19'a yenik düşerken bu rakam 5 Temmuz'dan beri kaydedilen en düşük seviye oldu.

29 bin 230 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıkarken bu, 13 Aralık'tan bu yanaki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 10 milyon 803 bin 534'e yükseldiği ülkede, şu anda koronavirüs taşıyanların sayısının 623 bin 599 olduğu ifade edildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'da 13 Aralık'tan bu yana en yükse vaka sayısı Sonraki Haber >>

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:20:22