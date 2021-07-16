Rusya'da 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu

Acil durum servislerinden bir kaynak, “Sibirya Hafif Havacılık Şirketi’nin (SiLA) An-28 uçağı ile irtibat kesildi” ifadelerini kullandı.







Kaynak, uçakta 17 kişinin bulunduğunu söyledi. Uçağın seyir güzergahı üzerinde arama başlatıldı.





Rus basınına konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, “Teyit edilmiş bilgilere göre uçaktakiler arasında üç mürettebat üyesi ve dört çocuk var” dedi.





Kaynak, uçağın saat 12.00’da radardan kaybolduğunu kaydetti.





SiLA şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada uçağın kaybolduğu bilgisi doğrulandı. Şirket kaynağı, uçağın Kedroviy kentinden Tomsk’a hareket ettiğini söyledi.





Uçak dört helikopterle aranıyor.





Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Tomsk Bölge İdaresi Basın Dairesi Başkanı Yevgeniy Pinçukov, uçağın seferi sırasında herhangi bir arıza bildirimi almadıklarını söyledi.





Pinçukov, uçağın radardan kaybolduğu bilgisinin kendilerine 13.00’da ulaştığını, uçak Bakçarskiy bölgesi üzerinden geçtiği sırada acil durum sinyalinin çalıştığını ifade etti.