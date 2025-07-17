Rusya'da 820 Kg Kokain Yakalandı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Federal Gümrük Servisi, Latin Amerika'dan gelen muz yüklü konteynerler içinde 820 kilogram kokain ele geçirdi.





Gümrük yetkilileri, rutin kontroller sırasında şüphe uyandıran konteynerler üzerinde derinlemesine inceleme yaptı. X-ray taramalarında anormallik tespit edilen muz paletlerinin arasına ustalıkla yerleştirilmiş kokain paketleri bulundu. Uyuşturucunun Güney Amerika'dan geldiği ve Rusya'nın büyük bir liman kentine giriş yaptığı belirtildi.





2025 yılının en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçen baskında, karaborsa değeri 12 milyar rubleyi (yaklaşık 150 milyon dolar) aşan kokain maddesi tespit edildi.





Narkotik uzmanları, bu miktardaki kokainin yaklaşık 8 milyon doza karşılık geldiğini ve sokak satış değerinin 12 milyar rubleyi aştığını açıkladı. Operasyon, Rusya'nın bu yıl ele geçirdiği en büyük Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu sevkiyatı olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, uluslararası uyuşturucu kartellerinin Rus pazarını hedef aldığını vurguladı.





Soruşturma Derinleşiyor





Federal Uyuşturucu Kontrol Servisi (FSKN), uluslararası bağlantıları ortaya çıkarmak için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, "Bu kadar büyük bir sevkiyatın organize suç örgütleri tarafından planlandığı açık. Gümrük personelimizin profesyonelliği sayesinde önemli bir darbe vuruldu" açıklamasını yaptı. Rusya'nın son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirten güvenlik analistleri, bu operasyonun özellikle Latin Amerika-Rusya hattındaki uyuşturucu trafiğine darbe vuracağını ifade ediyor.





Ancak uzmanlar, uluslararası kartellerin yeni yöntemler geliştirmeye devam ettiği konusunda uyarıda bulunuyor. Gümrük yetkilileri, operasyonun detaylarını paylaşmamakla birlikte, gözaltına alınan şüphelilerin olduğunu doğruladı.