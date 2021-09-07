Rusya'da akılalmaz seçim hilesi: Muhalefet adayının önünü kesmek için kılık ve isim değiştirdiler!



Rusya'da seçim dönemlerinde rakip adayların ismini alarak yarışa katılıp seçmenlerin kafasını karışmak uzun zamandır kullanılan bir yöntem. ancak bu ayın sonunda St. Petersburg'da yapılacak belediye seçimlerinde bu hileli taktik boyut atladı ve rakip parti sadece isim değil cisim de kopyalayarak herkesi şaşkına çevirdi.

Seçime katılan liberal Yabloko partisinin kıdemli üyesi Boris Vişnevski adaylığı sürecinde büyük bir şok yaşadı. Rakip partiden iki aday seçmenlerin kafasını karıştırmak için isimlerini değiştirdiler. Ancak şoke eden olay bununla da bitmedi. Yüzlerini de değiştirerek seçim afişi bastıran bu iki rakip adeta Vişnevski'nin ikizleri gibi görünüyordu!

Birbirinin tıpatıp aynısı üç tane Boris Vişnevski'nin yer aldığı seçim afişi bir anda gündeme bomba gibi düştü. Boris'lerin hepsi saçsız, ağarmış ve birbiriyle nerdeyse aynı keçi sakallıydı. Afişi Facebook hesabında paylaşan gerçek Vişnevski'nin arkadaşı şu yorumu yaptı "Gerçek Vişnevski'nin hangisi olduğunu anlamak için hangisinin kravat takmayı akıl edebildiğine bakmanız yeterli."









Gerçek Boris Vişnevski bir röportajda, “Bütün bunlar seçmenlerin kafasını karıştırmak için yapılıyor, böylece seçmen sahte olanı gerçekle karıştırıyor ve gerçek Vişnevski yerine sahte olanlardan birine oy veriyor” dedi.





Görüş alınmak istenen iki sahte adaya ise maalesef ulaşılamadı.





Sahte Vişnevski'lerin fotoğraf çekimi için sakal ve bıyık bırakmakla yetinmeyip fotoğraflarla fotoşop yoluyla oynadığı da düşünülüyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim diyen Vişnevski bu olayı 'Seçim sahtekarlığı' olarak değerlendirdi.





Sahte Vişnevski'lerden birinin St. Petersburg hükümet sitesinde bilgileri ve fotoğrafı yer alan Viktor Bykov olduğuna inanılıyor. ancak Viktor'un buradaki fotoğrafı seçim afişindekinden oldukça farklı. Zira kendisi Vişnevski'den bir hayli genç gözüküyor.





Boris Vişnevski, 'Neden bunu yapıyorlar anlayamıyorum ama sanırım insanlar kendilerini bedavaya bu kadar aptal duruma düşürmez.' diyerek tartışmaya noktayı koydu.