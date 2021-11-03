Rusya'da An-12 uçağı düştü

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’ya bağlı Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’tan İrkutsk kentine hareket eden An-12 uçağı düştü. İrkutsk Valisi “Maalesef herkes hayatını kaybetti. Bazı bilgilere göre 5 ila 7 kişiden söz ediliyor. Uçuş listeleri üzerinden şu anda bilgiler teyit ediliyor” açıklaması yaptı.





Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’tan İrkutsk kentine hareket eden An-12 kargo uçağı radardan kayboldu.





Acil durumlar servisi sözcüsü, uçağın inişe geçtiği sırada İrkutsk’tan yedi kilometre uzaklıkta, Pivovariha yerleşim biriminde gözden kaybolduğunu söyledi.





Kurtarma ekipleri uçağın düştüğü yeri tespit etti. Belarus merkezli Grodno havayolu şirketine ait olduğu aktarılan uçağın alev aldığı da belirtiliyor.





Acil durumlar servisinden bir kaynak, uçağın teknik arıza veya kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü söyledi.





Olay yerindeki İrkutsk Valisi İgor Kobzev, “Maalesef herkes hayatını kaybetti. Vücut parçaları mevcut. Bazı bilgilere göre 5 ila 7 kişiden söz ediliyor. Uçuş listeleri üzerinden şu anda bilgiler teyit ediliyor” dedi. Vali uçağın düştüğü yerden görüntüler de paylaştı.





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